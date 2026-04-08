Con proyecto sobre Propiedad Privada

Sturzenegger llega al Senado en un contexto de fuerte debate político

Explicará los alcances una de las iniciativas centrales del gobierno en materia económica y jurídica, que busca agilizar procesos y eliminar regulaciones. La reforma toca leyes impulsadas por el kirchnerismo y la reunión de comisiones será en medio de acusaciones cruzadas.