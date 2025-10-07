La opinión de la vicegobernadora

Scaglia sobre el show de Milei: “Hay una desconexión de la realidad del país”

Para la dirigente de la provincia de Santa Fe, “pensar que se estaba festejando algo cuando la Argentina está doliendo mucho es una burla para los argentinos”. También cuestionó los incidentes ocurridos el sábado en la visita del mandatario a la ciudad y cargó contra el kirchnerismo.