Scaglia cerró la campaña con Pullaro en Rosario: "El domingo pongamos todo para que gane Santa Fe"

La vicegobernadora y primera candidata a diputada nacional encabezó, junto al gobernador, el cierre de campaña de Provincias Unidas en el Bioceres Arena. “El domingo vamos a romper la grieta y seremos punta de lanza de la Argentina que viene”, dijo Scaglia. Pullaro, en tanto, afirmó que “somos el frente que va a poner el próximo presidente de la República Argentina”.