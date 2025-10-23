Poletti: “El domingo nos jugamos quién defiende a Santa Fe”

Este domingo 26 de octubre, los santafesinos acudiremos a las urnas para renovar parte de la representación provincial en el Congreso Nacional. En este contexto, el intendente de la ciudad de Santa Fe, Juan Pablo Poletti, se pronunció sobre la importancia de la elección y brindó su apoyo a la lista encabezada por Gisela Scaglia.
“Tenemos que pensar en que el domingo lo que nos jugamos es quiéndefiende a Santa Fe”, afirmó Poletti, destacando la relevancia de contar con representantes que conozcan de cerca las necesidades locales.
Gestionar con criterio
El intendente enfatizó que la elección trasciende lo partidario y se centra en el trabajo concreto en beneficio de la comunidad: “El país tiene que ir para adelante, tenemos que apoyar lo que el presidente está haciendo bien y si lo que está haciendo mal, tenemos que tener legisladores del interior que puedan defender los intereses de Santa Fe”.
Poletti resaltó su experiencia en la gestión municipal como ejemplo de lo que considera administración responsable y cercana a los vecinos: “Se demostró que se puede gestionar haciendo obra pública, sin robar y administrando bien. Hicimos el puente Santa Fe-Santo Tomé, la colectora principal de agua, el recambio de caños de 70 años en pleno centro para mejorar la presión de agua hacia el oeste”.
El intendente agregó que las mejoras en infraestructura no solo benefician a sectores céntricos: “Iluminamos los parques, recuperamos espacios públicos y estamos haciendo 70 u 80 cuadras de estabilizado pétreo en los barrios con calles de tierra. 2000 calles de tierra le quedan a la ciudad, y estamos llevando la plata a esos barrios”.
Prioridades locales
Entre los desafíos que destacó Poletti se encuentra la seguridad, la recolección de residuos y el empleo. Sobre la basura, señaló: “Todavía tenemos microbasurales, la basura no es solo responsabilidad de la empresa o del municipio, sino también del vecino. Estamos multando a la empresa cuando no cumple y revisando internamente lo que corresponde”.
Poletti: “Basta de frenar, el país tiene que avanzar”. Crédito: Flavio Raina.
En cuanto a la seguridad, destacó los avances en infraestructura policial y monitoreo: “Cedimos terrenos para estaciones de policía y estamos por inaugurar un centro de monitoreo conjunto entre ciudad y provincia, algo inédito en la Argentina, que permitirá interactuar las cámaras civiles con las policías”.
Asimismo, Poletti subrayó la coordinación con Nación y Provincia para generar empleo: “Más de 100 empresas se anotaron para pasantías, ya se realizaron más de 400. La idea es que los santafesinos tengan la oportunidad de capacitarse y acceder a trabajo, actuando en conjunto los tres niveles de gobierno”.
Apoyo a Gisela Scaglia y Pablo Farías
El intendente expresó su respaldo a los candidatos locales de la lista: “Es clave que Gisela, que encabeza la lista, y Pablo Farías, santafesino de la capital, lleguen al Congreso de la Nación. Gisela es una gran mujer honesta, trabajadora del interior, conoce la problemática del campo y tiene un compromiso real con el territorio y los barrios”.
El intendente destacó la necesidad de legisladores comprometidos con los barrios. Crédito: Flavio Raina.
Poletti finalizó destacando la importancia de votar por quienes entienden la realidad local: “Lo que más me gusta de ella es la santafesinidad en el alma. El que la vote a Gisela me está acompañando a mí,y esto es lo que queremos para la ciudad de Santa Fe”.
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan.
