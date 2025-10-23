#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Elecciones 2025
Unión
Colón
Premios El Brigadier
Cuándo será

Se viene otra "mega" compactación de motos en el Corralón Municipal de la ciudad de Santa Fe

Son 140 motovehículos retenidos tanto por la Policía como por el área de Control de Tránsito municipal. Otra vez, aparece el problema de la capacidad al límite, con un “impacto ambiental” muy negativo.

Los problemas ambientales tratan de subsanarse con estos procedimientos. Crédito: Flavio Raina
 9:18
Por: 

A través de la Resolución Interna N° 117, la Municipalidad de Santa Fe, a cargo del intendente Juan Pablo Poletti, dispuso un nuevo procedimiento de descontaminación, desguace y compactación de motovehículos desde hace tiempo retenidos en el Corralón Municipal de la ciudad de Santa Fe.

Serán en total 140 motovehículos destinados a su “destrucción”, y que ocupan espacio en el Depósito de Vehículos Retenidos (DVR), en Presidente Perón 3575. De ese total, son 73 motos retenidas por la Policía provincial, y 67 por el área de Control y la dirección de Tránsito municipal. La compactación será el 17 de noviembre.

Mirá tambiénCon el Corralón Municipal "en rojo", harán otra compactación de 30 autos viejos y abandonados

Como viene informando El Litoral, la situación de la “capacidad al límite” y el "alto impacto ambiental” -por la acumulación de vehículos en el Corralón Municipal- de esta capital viene siendo un problema que se trata de subsanar, justamente, con procedimientos de compactación, en un todo de acuerdo con la normativa vigente.

Qué dice la nota

La dirección de Tránsito -según sostiene la aludida resolución interna-, se basa en un Informe Ambiental elaborado por la secretaría de Gestión Urbana y Ambiente sobre la situación del Corralón Municipal.

Lo que se busca es una solución a la problemática existente en esa dependencia, en razón de encontrarse al límite de su capacidad máxima operativa, sumado al impacto y riesgos advertidos en el mencionado informe por la acumulación de vehículos, tanto para el ambiente, salud y seguridad de los trabajadores y vecinos del lugar

Mirá tambiénPor el "alto riesgo ambiental", harán otro desguace y compactación de autos en el Corralón Municipal

Del relevamiento efectuado, “surge que en el depósito se ha acelerado la ocupación física, en virtud de los procedimientos de control efectuado en distintos operativos a cargo tanto de la dirección de Tránsito como de la Policía.

Advierten por la capacidad al límite del Corralón. Crédito: ArchivoAdvierten por la capacidad al límite del Corralón. Crédito: Archivo

Esto último en virtud de lo dispuesto en el decreto provincial N° 0460/2022 y convenio de colaboración suscripto en fecha 12.04.2022 entre esta Municipalidad y el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Santa Fe (Decreto DMM N° 00114/2022).

Para llevar adelante las tareas de descontaminación, desguace y compactación, lo que indica la normativa vigente es “dar la publicidad pertinente con una antelación no menor a diez días, y la intervención del Departamento Escribanía Municipal a los fines de constatar el debido procedimiento”.

Mirá tambiénAmplían las reglas para construir en Santa Fe, con eje en la sustentabilidad y lo patrimonial

También “se deben publicar los edictos en el Boletín Oficial, en el diario El Litoral y en la página oficial de la Municipalidad de la ciudad capital, con una antelación mínima de 10 días a la fecha consignada de compactación, “debiendo constar en la publicación la fecha de compactación y el listado de las unidades que serán sometidas a dicho proceso”.

Descontaminación y desguace, primero

“El primer paso es la descontaminación de los vehículos a compactar. Para ello, se les retira los fluidos contaminantes y los inflamables principalmente (restos de combustibles y aceites, por ejemplo)”, le había explicado a El Litoral Daniel Minetti, Director Ejecutivo de Control de Tránsito, Seguridad Vial y Transporte municipal.

Serán 140 motovehículos llevados “a destrucción”. Crédito: Flavio RainaSerán 140 motovehículos llevados “a destrucción”. Crédito: Flavio Raina

En la mayoría de los casos se utiliza una prensa que no es de la Municipalidad, sino de la empresa que retira la chatarra, para el desguace y la compactación. “Pero según el volumen de lo que convertirá en chatarra, en ocasiones se cargan directamente las motos en el estado en que están, pero la descontaminación se realiza de todos modos”, aclaraba.

Mirá también"Alto impacto ambiental" y una capacidad "al límite" en el corralón municipal de Santa Fe

Estamos al límite de la capacidad en el corralón. De hecho, hace un tiempo se acordó con el gobierno provincial que no se ingresen (al DVR) más motos retenidas por la policía en nuestros operativos de control vehicular, en marco del decreto N° 460 del 2022 (que permite a la policía santafesina retener motos, si no se logra acreditar su dominio)”, decía Minetti.

Dejanos tu comentario

Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.

#TEMAS:
Santa Fe Ciudad
Santa Fe
Municipalidad de Santa Fe
Policía de Santa Fe
Medioambiente
Juan Pablo Poletti
Edición Impresa

Además tenés que leer:

El Litoral
metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro