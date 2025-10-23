Se viene otra "mega" compactación de motos en el Corralón Municipal de la ciudad de Santa Fe
Son 140 motovehículos retenidos tanto por la Policía como por el área de Control de Tránsito municipal. Otra vez, aparece el problema de la capacidad al límite, con un “impacto ambiental” muy negativo.
Los problemas ambientales tratan de subsanarse con estos procedimientos. Crédito: Flavio Raina
Serán en total 140 motovehículos destinados a su “destrucción”, y que ocupan espacio en el Depósito de Vehículos Retenidos (DVR), en Presidente Perón 3575. De ese total, son 73 motos retenidas por la Policía provincial, y 67 por el área de Control y la dirección de Tránsito municipal. La compactación será el 17 de noviembre.
Como viene informando El Litoral, la situación de la “capacidad al límite” y el "alto impacto ambiental” -por la acumulación de vehículos en el Corralón Municipal- de esta capital viene siendo un problema que se trata de subsanar, justamente, con procedimientos de compactación, en un todo de acuerdo con la normativa vigente.
Qué dice la nota
La dirección de Tránsito -según sostiene la aludida resolución interna-, se basa en un Informe Ambiental elaborado por la secretaría de Gestión Urbana y Ambiente sobre la situación del Corralón Municipal.
Lo que se busca es una solución a la problemática existente en esa dependencia, en razón de encontrarse al límite de su capacidad máxima operativa, sumado al impacto y riesgos advertidos en el mencionado informe por la acumulación de vehículos, tanto para el ambiente, salud y seguridad de los trabajadores y vecinos del lugar
Del relevamiento efectuado, “surge que en el depósito se ha acelerado la ocupación física, en virtud de los procedimientos de control efectuado en distintos operativos a cargo tanto de la dirección de Tránsito como de la Policía.
Advierten por la capacidad al límite del Corralón. Crédito: Archivo
Esto último en virtud de lo dispuesto en el decreto provincial N° 0460/2022 y convenio de colaboración suscripto en fecha 12.04.2022 entre esta Municipalidad y el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Santa Fe(Decreto DMM N° 00114/2022).
Para llevar adelante las tareas de descontaminación, desguace y compactación, lo que indica la normativa vigente es “dar la publicidad pertinente con una antelación no menor a diez días, y la intervención del Departamento Escribanía Municipal a los fines de constatar el debido procedimiento”.
También “se deben publicar los edictos en el Boletín Oficial, en el diario El Litoral y en la página oficial de la Municipalidad de la ciudad capital, con una antelación mínima de 10 días a la fecha consignada de compactación, “debiendo constar en la publicación la fecha de compactación y el listado de las unidades que serán sometidas a dicho proceso”.
Descontaminación y desguace, primero
“El primer paso es la descontaminación de los vehículos a compactar. Para ello, se les retira los fluidos contaminantes y los inflamables principalmente (restos de combustibles y aceites, por ejemplo)”, le había explicado a El Litoral Daniel Minetti, Director Ejecutivo de Control de Tránsito, Seguridad Vial y Transporte municipal.
En la mayoría de los casos se utiliza una prensa que no es de la Municipalidad, sino de la empresa que retira la chatarra, para el desguace y la compactación. “Pero según el volumen de lo que convertirá en chatarra, en ocasiones se cargan directamente las motos en el estado en que están, pero la descontaminación se realiza de todos modos”, aclaraba.
“Estamos al límite de la capacidad en el corralón. De hecho, hace un tiempo se acordó con el gobierno provincial que no se ingresen (al DVR) más motos retenidas por la policía en nuestros operativos de control vehicular, en marco del decreto N° 460 del 2022 (que permite a la policía santafesina retener motos, si no se logra acreditar su dominio)”, decía Minetti.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.
