Poletti explicó cómo actúa Santa Fe ante los casos de violencia de género

El femicidio ocurrido recientemente en la ciudad de Santa Fe reavivó la preocupación sobre la violencia de género y la necesidad de reforzar los mecanismos de protección a las mujeres. Ante esta situación, el intendente Juan Pablo Poletti, destacó que la Municipalidad mantiene un trabajo constante en colaboración con la justicia y la provincia para prevenir y acompañar a las víctimas.
Según detalló, estos casos son abordados por un equipo multidisciplinario que elabora informes técnicos que luego son remitidos a la justicia, permitiendo determinar si corresponde entregar un botón de pánico o activar el "Código Violeta".
Código violeta
El Código Violeta es una aplicación que permite reportar incidencias y activar protocolos de seguridad de manera rápida y segura, y convive con el botón de pánico. En este sentido, Poletti explicó que “la grabación permite ante un insulto o una amenaza en esos momentos de crisis, sirve como prueba y no solamente el relato de la víctima o de algún testigo”.
Actualmente, en Santa Fe hay 270 códigos violeta activos y47 botones de pánico. El intendente aclaró que la activación del código requiere una denuncia previa y una indicación de la justicia: “No lo puede bajar cualquier mujer, sino que tiene que haber una denuncia previa, se le activa un código con el que se le permite bajar la aplicación y tener ese código identificatorio”.
Poletti reconoció que, a pesar de la tecnología, “muchas veces las mujeres en medio de un contexto en el que está sufriendo un ataque, no tiene tiempo ni lucidez de abrir una aplicación, apretar un botón”, lo que evidencia la necesidad de acompañamiento integral desde las instituciones.
Equipos municipales coordinan acciones junto a fiscales y fuerzas de seguridad.
Contención y seguimiento
El trabajo de la municipalidad no se limita a la entrega de dispositivos, sino que incluye acompañamiento emocional y ayuda para realizar la denuncia. “Entre 25 y 30 mujeres por día acceden a la dirección degénero derivadas de estas 14 instituciones. Con eso la municipalidad hace el informe técnico del relato del episodio y las ayudamos y las convencemos a hacer la denuncia”, explicó Poletti.
El intendente resaltó la importancia de un abordaje multidisciplinario: “No nos vamos a resignar a tener que seguir buscándole la solución a toda esta problemática", destacando que es responsabilidade de "la justicia, el fiscal, la provincia, el municipio ver cómo ayudamos para que ninguna mujer más sea agredida”.
Botones de pánico activos para responder ante agresiones.
Finalmente, Poletti recordó casos de mujeres que no habían solicitado ayuda anteriormente, enfatizando la necesidad de crear confianza: “No es culpa de ellas no pedir, esto es lo que tenemos que ayudar, a que se animen, a que vayan, a quién le ayuda, cómo llegamos”.
El municipio continúa evaluando alternativas para ampliar la cobertura de dispositivos y acompañamiento, buscando garantizar que ninguna mujer quede desprotegida y que las agresiones puedan ser prevenidas y sancionadas.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.