Femicidio en Santa Fe: el Fiscal Regional confirmó que la víctima no tenía un botón antipánico
Es el tercer caso de víctimas mujeres con desenlace fatal que se produce en 2025 en la primera circunscripción judicial. “La situación del consumo problemático de sustancias es algo que resulta transversal a todos los hechos de violencia que ocurren”, dijo el fiscal Jorge Nessier.
El Dr. Nessier se refirió al gravísimo episodio que le costó la vida a Villagra. Foto: Archivo
El femicidio de una mujer de 45 años, ocurrido este martes por la madrugada en el barrio Loyola Norte de la ciudad de Santa Fe puso una vez más el foco en el recrudecimiento de casos de violencia de género y la falta de controles y resguardos con los que cuentan las víctimas a la hora de denunciar a sus agresores.
En conferencia de prensa, el Fiscal Regional de la 1ra. circunscripción judicial, Jorge Nessier, brindó precisiones acerca del hecho que tiene como víctima a Rosa Gabriela Villagra y cuyo agresor, identificado por sus iniciales como S.F. (40), permanecía prófugo esta mañana.
Rosa Gabriela Villagra falleció en su casa de calle Neuquén al 6800. Foto: María José Ramón.
El jefe de los fiscales santafesinos se refirió al gravísimo episodio que le costó la vida a Villagra, pero también a un episodio criminal ocurrido el lunes, cuando un hombre agredió a su expareja con una manopla de hierro y luego intentó quitarse la vida en un edificio de calle Francia al 2700.
Violencia previa
El funcionario judicial confirmó que ninguna de las dos mujeres “contaba con botón antipánico a la fecha” y ratificó la existencia de hechos de violencia previos.
El regional se concentró en el caso de la señora Villagra y aseguró que “por lo menos en este femicidio que ocurrió anoche, lo había tenido hace unos 4 años. Luego no lo tuvo porque no hubo disponibilidad y después no volvió a ser reiterado el pedido de ese insumo”.
El fiscal Nessier explicó que quien provee el botón antipánico es la Municipalidad de Santa Fe. Y si bien contó de la existencia de una aplicación para celulares donde la mujer puede librar la alerta cuando fuera así requerido, dichos programas no estaban habilitados cuando se comenzaron a tramitar los hechos que ahora son noticia.
Consultado por denuncias anteriores el fiscal Nessier refirió que “hubo una denuncia desestimada en 2019, es decir, hace 6 años”. También confirmó que “la relación (de pareja de la víctima y su agresor) se había continuado posteriormente con idas y vueltas y con la provisión de un botón de pánico que luego no volvió a ser requerido”.
Medidas preventivas
Sobre el curso de la investigación, el titular del MPA local añadió que entiende en la causa la fiscal Vivian Galeano, la cual desde el minuto uno se encuentra indagando acerca de “una situación que se generó en los últimos días, pero que no habría derivado en una denuncia”.
Por otra parte, el Dr. Nessier repasó las medidas judiciales que suelen tomar las autoridades a propósito de casos de conflictos interpersonales mediados por la violencia de género.
“Lo que ha ocurrido en los últimos años es que se han multiplicado las resoluciones judiciales -ya sea Penal, de Familia u otros fueros- estableciendo medidas restrictivas, tanto de contacto como de comunicación, de acercamiento, incluso estableciendo perímetros o límites de los cuales no se puede traspasar”, enumeró.
El Regional reconoció que “en esas circunstancias prácticamente queda librado a la propia voluntad de quien debe cumplirlo o no. Por eso siempre estamos atentos ante cualquier aviso o advertencia de la víctima para que esto que parece a veces un contacto inocente” no derive “en un hecho gravísimo”.
Consumo problemático
Respecto de los hechos de femicidios registrados en lo que va del año, el Dr. Nessier confirmó que “estamos en una situación similar a la del año pasado” y que si bien la jurisdicción comprende siete departamentos, los hechos graves se concentraron en La Capital.
“Tres hechos de femicidio que ocurrieron el año pasado y están en investigación; y tres hechos ocurridos en 2025, este sería el tercero de este año”, clarificó.
Por añadidura, el entrevistado expresó su preocupación por el consumo problemático de sustancias que definió como “algo que resulta transversal prácticamente a todos los hechos de violencia que ocurren”.
Efectivos de la PDI trabajaron en la escena del crimen. Foto: María José Ramón
Destacó que no se trata únicamente de “hechos de violencia” contra las personas, “sino también a los delitos contra la propiedad, porque los requerimientos que una persona tiene para poder solventar los gastos que le implica el consumo, lo llevan muchas veces a delinquir de distintas maneras”.
Pero sin dudas el mayor problema surge ante estos episodios de violencia “tanto sea respecto de una mujer en un caso de femicidio, un atentado mediando violencia de género, como cualquier otro hecho. En la mayoría de los homicidios se advierte la presencia de estupefaciente de alguna manera o de otra”, afirma.
Por último, se refirió a la situación del principal sospechoso, el cual “está siendo buscado”, ya que “se dio la fuga en el mismo momento del hecho”; “se realizaron requisas domiciliarias en forma casi inmediata, pero hasta el momento no ha sido aprendido”.
