Conferencia de prensa

Femicidio en Santa Fe: el Fiscal Regional confirmó que la víctima no tenía un botón antipánico

Es el tercer caso de víctimas mujeres con desenlace fatal que se produce en 2025 en la primera circunscripción judicial. “La situación del consumo problemático de sustancias es algo que resulta transversal a todos los hechos de violencia que ocurren”, dijo el fiscal Jorge Nessier.