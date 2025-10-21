Horror en Reconquista

Mató a su pareja y a un amigo, descartó un cuerpo y convivió con el otro cadáver

Hernán Efraín Imhoof, 49 años, está acusado del femicidio de su pareja, Carol Mora, y por el homicidio de Martín Blanco. Fue entregado a la policía por su madre, a quien confesó los crímenes.