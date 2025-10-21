Mató a su pareja y a un amigo, descartó un cuerpo y convivió con el otro cadáver

Un doble homicidio con impronta criminal macabra perpetrado el fin de semana mantiene sumida en una profunda conmoción a la comunidad de Reconquista. Una joven de 21 años y un amigo suyo fueron ultimados a tiros por Hernán Efraín Imhoof (49), se presume en la vivienda ubicada en calle Misiones, entre Roselli y La Rioja.
En esa residencia del barrio Center, en la zona sur de la planta urbana, ancló el horror cuando el propietario la emprendió a disparos de arma de fuego contra quien era su pareja, Carol María Mora, y un allegado a la mujer identificado como Martín Amilcar Blanco (35).
Este último, había llegado a la casa preocupado por la suerte de su amiga que no le contestaba las llamadas ni los mensajes de texto. Apenas arribado, se presume que discutió con Imhoof, que dio rienda suelta a su instinto asesino y lo fulminó valiéndose de un revólver calibre 38, arma homicida secuestrada en el lugar junto a vainas servidas. El medico policial dependiente de Medicina Legal, Dr. Corgnali Lucas, examinó el cuerpo, dictaminando que presentaba heridas compatibles con arma de fuego. Todo hace presumir que antes de ese desenlace fatal ya había dado muerte a Mora.
Consciente de sus actos demenciales, el sospechoso acudió el domingo a la casa de su madre, una conocida docente, ante quien confesó los crímenes y vaticinó que al cuerpo de su novia no lo iban a encontrar jamás, según reconstruyeron personas cercanas a la familia.
Imagen ilustrativa. Crédito: Manuel Fabatía
La mujer, de apellido Goi, tomó la decisión de avisar a la policía que en la jornada del lunes allanó el inmueble de dos plantas y dio con una escena dantesca: Imhoof estaba en el interior, conviviendo con el cadáver del Blanco tirado en el living. Asimismo, surgió en la investigación en curso llamadas de personas al 911 que lo vinculan con hechos de violencia en la misma zona el sábado 18 y domingo 19. «·El procedimiento se originó tras la denuncia realizada por la madre del sospechoso, quien manifestó que su hijo habría matado a dos personas», reseñó la Policía de Investigaciones.
De ahí en más y ya pasado el mediodía del lunes, el victimario fue detenido pero faltaba aun dar con la joven Mora. A las 19, una comisión policial encontró en un camino rural del paraje El Carmen (Avellaneda) su cuerpo sin vida, que fue remitido junto al de Blanco a la morgue judicial para la realización de las autopsias correspondientes.
Violento
Testimonios de vecinos permitieron vislumbrar el perfil violento y misógino del homicida y femicida -que mantenía en un círculo de amedrentamiento constante a su compañera sentimental-, fruto de sus celos enfermizos y un presente ligado a los consumos problemáticos.
En la noche del lunes, personal de Criminalística y Operativa de la PDI regresó a domicilio donde se produjo el doble hecho de sangre, que se hallaba con custodia policial, con el fin de realizar pericias con luminol y una más exhaustiva pesquisa de la vivienda en busca de más elementos o incidencias.
Imhoof, de profesión metalúrgico, podría ser imputado esta semana por el fiscal Sebastián Galeano, en lo que constituye el debut judicial del funcionario recientemente designado en la órbita de la Fiscalía Regional IV.
