Santa Fe ciudad

Antes de que llegue el agobiante calor, ponen a punto los piletones en los parques del Sur y Garay

Los trabajos incluyen limpieza general, pintura, refacción de piletones, mantenimiento de bombas e infraestructura sanitaria. La puesta en valor de los grandes parques es uno de los principales ejes de la gestión del intendente Poletti.