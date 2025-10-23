Antes de que llegue el agobiante calor, ponen a punto los piletones en los parques del Sur y Garay
Los trabajos incluyen limpieza general, pintura, refacción de piletones, mantenimiento de bombas e infraestructura sanitaria. La puesta en valor de los grandes parques es uno de los principales ejes de la gestión del intendente Poletti.
Las maquinarias municipales trabajan a buen ritmo para dejar listo los dos parques más uitilizados en el verano. MCSF
La Municipalidad de Santa Fe avanza con distintas tareas de mantenimiento en los parques del Sur y Garay, con el objetivo de ponerlos en condiciones de cara a la temporada estival. De esta manera se iniciaron trabajos que incluye limpieza general, pintura, refacción de piletones, mantenimiento de bombas e infraestructura sanitaria.
Los parques del Sur y Garay son dos de los grandes pulmones verdes de la ciudad de Santa Fe, espacios emblemáticos donde la vida urbana se encuentra con la naturaleza. El Parque del Sur, con su lago artificial y su entorno arbolado, es un punto de encuentro tradicional para caminatas, mateadas y encuentros al aire libre; allí, las plantas y los árboles conviven con los corredores y los chicos en bicicleta.
El solarium para disfrutar del verano. MCSF
El Parque Garay, en tanto, combina historia y movimiento: inaugurado en 1940, conserva un aire clásico con glorietas, juegos y una frondosa arboleda que en otoño pinta de ocres las veredas. Ambos parques son parte de la identidad santafesina: refugios cotidianos frente al ritmo de la ciudad y testigos de generaciones que los han hecho escenario de sus domingos, sus primeros amores y sus veranos bajo la sombra o en los piletones, para refrescarse.
Tal como sucedió el año pasado, se realizó una intervención estructural en los piletones, junto con el mantenimiento necesario para ponerlos en marcha. Con ese fin, se concretó el retiro de la pintura vieja para el posterior repintado. Además, en el Parque Garay se están poniendo en condiciones los sanitarios existentes y previendo la instalación de baños químicos para reforzar los servicios.
Los municipales dejan listos los piletones. MCSF
En el Parque del Sur, sumado a las tareas de mantenimiento de los piletones, se trabaja en el relleno del área de arena en ambos extremos del lago, mientras que se reacondiciona el sector destinado a los food trucks, que volverán a instalarse próximamente. En paralelo, se realiza corte de césped y tareas de mantenimiento de las luminarias existentes.
Oxigenar el lago
Respecto al funcionamiento de las bombas de agua en el lago del Parque del Sur, el Secretario de Gestión Urbana y Ambiente, Guillermo Ferrero destacó que se llevaron a cabo tareas de mantenimiento en las bombas de los chorros y se están instalando las tres bombas para oxigenar el agua del lago, con una inversión de más de 100 millones de pesos.
Pintura, corte de césped, mantenimiento general en los parques. MCSF
Así mismo, Ferrero recordó que el sistema de mantenimiento del agua en los piletones implica el vaciado los lunes, la limpieza los martes y la recarga de agua los miércoles para garantizar agua limpia durante los días del fin de semana que tienen mayor uso.
Por último, el funcionario destacó el mantenimiento que durante todo el año tuvieron estos grandes parques a cargo del personal municipal. “Nuestro objetivo es que los santafesinos sigan apropiándose de los espacios públicos, que estén en condiciones y sean un lugar de encuentro y disfrute para todos”, subrayó Ferrero.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.