#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Unión
Colón
Senado de la Nación

Patricia Bullrich empieza este miércoles las reuniones por la reforma laboral de Milei

La legisladora se entrevistará con jefes de bloque y otros representantes de manera virtual. Por su parte, el ministro del Interior, Diego Santilli, mantiene activas las reuniones con gobernadores en busca de apoyos y viajará esta semana a las provincias de Corrientes y Misiones.

La jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich.La jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich.
Seguinos en
Por: 

La jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, comenzará este miércoles las primeras reuniones del año con titulares de otras bancadas para acercar posiciones sobre el tratamiento de la reforma laboral, un proyecto que el oficialismo pretende sancionar durante las sesiones extraordinarias de febrero.

Todas las miradas hacia el Congreso. Después de una semana negra para el gobierno nacional, con aprobaciones y rechazos contrarios a sus directivas, la semana arranca con varias convocatorias de alto voltaje. Crédito: Archivo.Está previsto que estos primeros intercambios entre Bullrich y otros bloques sean virtuales.

Está previsto que estos primeros intercambios entre Bullrich y otros bloques sean virtuales, después de las primeras conversaciones informes que la ex ministra de Seguridad mantuvo durante este martes.

Reunión con los gobernadores

Por su parte, el ministro del Interior, Diego Santilli, mantiene activas las reuniones con gobernadores en busca de apoyos y viajará esta semana a las provincias de Corrientes y Misiones para entrevistarse con los mandatarios Juan Pablo Valdés y Hugo Passalacqua, respectivamente.

diego santilliEl ministro del Interior, Diego Santilli.

De concretar el respaldo en Corrientes y Misiones, la suma de apoyos a la Casa Rosada para la reforma laboral ascendería a 10 provincias.

Mirá tambiénEdad de imputabilidad: cómo es el régimen penal juvenil en otros países y el debate que se reabre en Argentina

El Gobierno ya consiguió el respaldo de ocho gobernadores: Rogelio Frigerio (Entre Ríos); Alfredo Cornejo (Mendoza); Leandro Zdero (Chaco); Gustavo Sáenz (Salta); Marcelo Orrego (San Juan), Rolando Figueroa (Neuquén) y Alberto Weretilneck (Río Negro).

Todos los proyectos

La Libertad Avanza buscará sancionar durante febrero el proyecto de “Modernización” Laboral, la Ley de Glaciares y el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea, además de la reciente incorporación de la Ley Penal Juvenil para bajar la edad de imputabilidad.

Seguinos en
Sobre el Autor
Por: 

#TEMAS:
Patricia Bullrich
Senado de la Nación
Diego Santilli
Corrientes
Misiones
Gustavo Valdés
Rogelio Frigerio
Entre Ríos
Mendoza
Chaco
Salta
Marcelo Orrego
San Juan
Neuquén
Río Negro
Acuerdo Mercosur Union Europea

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro