Patricia Bullrich empieza este miércoles las reuniones por la reforma laboral de Milei
La legisladora se entrevistará con jefes de bloque y otros representantes de manera virtual. Por su parte, el ministro del Interior, Diego Santilli, mantiene activas las reuniones con gobernadores en busca de apoyos y viajará esta semana a las provincias de Corrientes y Misiones.
La jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich.
La jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, comenzará este miércoles las primeras reuniones del año con titulares de otras bancadas para acercar posiciones sobre el tratamiento de la reforma laboral, un proyecto que el oficialismo pretende sancionar durante las sesiones extraordinarias de febrero.
Está previsto que estos primeros intercambios entre Bullrich y otros bloques sean virtuales, después de las primeras conversaciones informes que la ex ministra de Seguridad mantuvo durante este martes.
Reunión con los gobernadores
Por su parte, el ministro del Interior, Diego Santilli, mantiene activas las reuniones con gobernadores en busca de apoyos y viajará esta semana a las provincias de Corrientes y Misiones para entrevistarse con los mandatarios Juan Pablo Valdés y Hugo Passalacqua, respectivamente.
El ministro del Interior, Diego Santilli.
De concretar el respaldo en Corrientes y Misiones, la suma de apoyos a la Casa Rosada para la reforma laboral ascendería a 10 provincias.
El Gobierno ya consiguió el respaldo de ocho gobernadores: Rogelio Frigerio (Entre Ríos); Alfredo Cornejo (Mendoza); Leandro Zdero (Chaco); Gustavo Sáenz (Salta); Marcelo Orrego (San Juan), Rolando Figueroa (Neuquén) y Alberto Weretilneck (Río Negro).
Todos los proyectos
La Libertad Avanza buscará sancionar durante febrero el proyecto de “Modernización” Laboral, la Ley de Glaciares y el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea, además de la reciente incorporación de la Ley Penal Juvenil para bajar la edad de imputabilidad.