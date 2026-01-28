Senado de la Nación

Patricia Bullrich empieza este miércoles las reuniones por la reforma laboral de Milei

La legisladora se entrevistará con jefes de bloque y otros representantes de manera virtual. Por su parte, el ministro del Interior, Diego Santilli, mantiene activas las reuniones con gobernadores en busca de apoyos y viajará esta semana a las provincias de Corrientes y Misiones.