#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
Río Salado
Infraestructura

El Gobierno impulsa la modernización de la Terminal de Retiro con inversión privada

A través de un decreto, se declaró de interés público un proyecto para renovar y ampliar la principal terminal de ómnibus del país. La iniciativa será financiada por el sector privado.

Remodelación integral de la Terminal de Ómnibus de RetiroRemodelación integral de la Terminal de Ómnibus de Retiro
Seguinos en
Por: 

El Poder Ejecutivo nacional oficializó el Decreto 273/2026, mediante el cual declaró de interés público una iniciativa privada para la remodelación integral de la Terminal de Ómnibus de Retiro, una de las infraestructuras más relevantes del sistema de transporte argentino. La medida abre el camino para una nueva licitación pública que permitirá modernizar el predio con financiamiento 100% privado.

Según reconocen desde el propio Gobierno, no ha recibido inversiones estructurales significativas en más de 30 años. En ese contexto, la propuesta busca no solo renovar las instalaciones, sino también redefinir su rol dentro del sistema de movilidad metropolitano y nacional.

Un proyecto integral

El plan presentado contempla una intervención de gran escala que incluye la remodelación, ampliación, operación y explotación comercial del predio. El objetivo es convertir la terminal en un polo intermodal, capaz de integrar distintos medios de transporte y mejorar la experiencia de los usuarios.

El plan presentado contempla una intervención de gran escalaEl plan presentado contempla una intervención de gran escala

Entre los principales ejes del proyecto se destacan la reconfiguración funcional del edificio, la incorporación de nuevas áreas operativas y la optimización de los servicios vinculados al transporte de pasajeros y encomiendas. También se prevé la instalación de dispositivos de seguridad más modernos y la implementación de controles en los accesos.

Otro de los puntos centrales es la incorporación de servicios complementarios y áreas comerciales, con el fin de generar un espacio de usos múltiples que no solo funcione como terminal, sino también como un nodo urbano con actividad económica propia.

La propuesta apunta además a garantizar estándares de accesibilidad universal, con el objetivo de que el espacio pueda ser utilizado por todas las personas en igualdad de condiciones. Este aspecto se vincula con una mirada más amplia sobre el transporte público como herramienta de inclusión social.

En paralelo, el proyecto incorpora criterios de sostenibilidad y eficiencia, orientados a reducir el impacto ambiental y mejorar la circulación en una de las zonas más congestionadas de la Ciudad de Buenos Aires.

La propuesta apunta además a garantizar estándares de accesibilidad universalLa propuesta apunta además a garantizar estándares de accesibilidad universal

Sin costo para el Estado

Uno de los aspectos más relevantes del decreto es el modelo de ejecución. La obra se realizará bajo el régimen de concesión de obra pública, lo que implica que la inversión será asumida en su totalidad por el sector privado.

De esta manera, el Estado nacional no deberá destinar recursos del Tesoro para llevar adelante la iniciativa. A cambio, el futuro concesionario obtendrá la explotación comercial del predio durante el período que establezca el contrato.

El esquema busca promover la participación privada bajo reglas de competencia y transparencia, al tiempo que permite avanzar con una obra de gran magnitud sin impacto directo en las cuentas públicas.

En este marco, el Ministerio de Economía será el encargado de impulsar el proceso licitatorio, que definirá qué empresa o consorcio llevará adelante el proyecto.

El decreto también deja sin efecto una normativa anterior de 2015, lo que habilita un nuevo escenario legal para la concesión de la terminal.

Mirá tambiénReparan la calle de ingreso a la Terminal de Ómnibus de Santa Fe

Una terminal

La Terminal de Ómnibus de Retiro es el principal nodo de transporte automotor de pasajeros del país. Por sus instalaciones circulan entre 10 y 12 millones de personas al año, con picos que alcanzan los 2 millones mensuales en temporadas de alta demanda.

Además, opera más de 300 mil servicios anuales que conectan la Ciudad de Buenos Aires con distintas provincias y también con países limítrofes. Este volumen de actividad la convierte en una pieza central del sistema de movilidad nacional.

Sin embargo, el paso del tiempo y la falta de inversiones sostenidas generaron un deterioro progresivo en su infraestructura, lo que impacta en la calidad del servicio y en la experiencia de los usuarios.

La iniciativa oficial busca revertir esta situación mediante una transformación profunda que permita adaptar la terminal a las exigencias actuales del transporte.

Mirá tambiénCuáles son los servicios que se verán afectados por el paro general de este jueves

Continuidad del servicio durante la transición

Mientras se desarrolla el proceso licitatorio y se define el nuevo operador, el actual concesionario continuará prestando el servicio de manera provisoria.

Esta continuidad tiene carácter precario y se mantendrá hasta que el nuevo adjudicatario asuma la gestión de la terminal. El objetivo es garantizar el funcionamiento del servicio sin interrupciones durante la transición.

En paralelo, se espera que el proceso avance en los próximos meses, con la convocatoria a licitación pública como uno de los pasos clave.

Seguinos en
Sobre el Autor

#TEMAS:
Gobierno nacional
Buenos Aires
Boletín Oficial

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro