La Justicia Federal requirió al Ministerio de Economía y a Vialidad Nacional que presenten informes sobre los fondos destinados a infraestructura vial, en el marco de un amparo impulsado por los legisladores Adán Bahl, Guillermo Michel y Marianela Marclay. El reclamo apunta a reactivar obras y tareas de mantenimiento en rutas entrerrianas.
Fondos para rutas entrerrianas: la Justicia dio tres días a Nación para responder
El juez federal de Victoria requirió informes a Economía y Vialidad antes de resolver una cautelar. Bahl, Michel y Marclay reclaman obras y mantenimiento en Entre Ríos.
El juez federal de Victoria, Federico Martín, fijó un plazo de tres días para que los organismos demandados respondan. El pedido es previo a la resolución de la medida cautelar solicitada por los legisladores y no implica todavía una decisión sobre el destino de los recursos cuestionados.
El destino de la recaudación
La presentación sostiene que el Sistema Vial Integrado (SISVIAL) se financia con el impuesto a los combustibles y que sus recursos tienen una afectación específica establecida por ley. Los demandantes plantean que ese dinero debe aplicarse a infraestructura vial y cuestionan su colocación en instrumentos financieros.
Según el amparo, retener esos fondos para mejorar el resultado fiscal desvirtúa su destino legal. Con ese argumento, los legisladores solicitaron que se reactiven las obras y la conservación de la red vial nacional en Entre Ríos, incluidas las rutas 12, 14, 18, 127, 135 y 174, entre otras.
Las cifras del planteo
El relevamiento citado por los demandantes indica que, entre enero de 2024 y mayo de 2026, el SISVIAL recibió más de $1,5 billones a nivel nacional. De ese total, unos $394.406 millones se aplicaron a obras, de acuerdo con los datos incorporados a la presentación judicial.
El mismo planteo señala que, al 31 de mayo, más de $1 billón estaba colocado en títulos públicos y plazos fijos. También sostiene que el Gobierno nacional admitió que esos recursos se computan para sostener el equilibrio fiscal, uno de los puntos cuestionados por los autores del amparo.
En paralelo, el reclamo menciona que el 7 de octubre la Nación concesionó por 20 años unos 276 kilómetros de rutas entrerrianas. Entre los tramos citados figuran la ruta nacional 18, entre Paraná y Puerto Yeruá, y la ruta nacional 12, entre Crespo y Paraná.