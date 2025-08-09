Debate

Rodenas: “La reforma constitucional de Santa Fe tiene voz ciudadana”

La vicepresidenta de la Convención Constituyente habló sobre el trabajo de las comisiones, el aporte de más de 700 proyectos ciudadanos y la necesidad de incorporar derechos del siglo XXI a la Carta Magna provincial. Fue en el programa especial Santa Fe Reforma, que conduce Ileana Hotschewer por CyD Litoral.