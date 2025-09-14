#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Reforma Constitucional
Unión
Colón
Reconocimientos en el mundo jurídico

La silla para Vigo

El jurista Rodolfo Vigo fue designado director en la Academia Nacional de Derecho, reafirmando su prestigio internacional.

Dr. Rodolfo Vigo.
 11:12

El jurista santafesino Rodolfo Vigo sigue sumando reconocimientos nacionales e internacionales.

Ahora, la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires lo designó como director del Instituto de Filosofía Jurídica y Política. La Academia fue fundada en 1908 y cuenta con treinta académicos titulares. La designación del jurista santafesino fue por unanimidad de los miembros titulares.

Vigo renunció a la Corte Suprema de Justicia en 2007 pero nunca dejó la actividad de investigación y docencia que lo hace uno de los hombres de consulta del derecho en los países de habla hispana.

Dejanos tu comentario

Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.

#TEMAS:
Corte Suprema de Justicia de Santa Fe
Filtrado
Edición Impresa

Además tenés que leer:

El Litoral
metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro