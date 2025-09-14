La silla para Vigo

El jurista santafesino Rodolfo Vigo sigue sumando reconocimientos nacionales e internacionales.
El jurista Rodolfo Vigo fue designado director en la Academia Nacional de Derecho, reafirmando su prestigio internacional.
El jurista santafesino Rodolfo Vigo sigue sumando reconocimientos nacionales e internacionales.
Ahora, la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires lo designó como director del Instituto de Filosofía Jurídica y Política. La Academia fue fundada en 1908 y cuenta con treinta académicos titulares. La designación del jurista santafesino fue por unanimidad de los miembros titulares.
Vigo renunció a la Corte Suprema de Justicia en 2007 pero nunca dejó la actividad de investigación y docencia que lo hace uno de los hombres de consulta del derecho en los países de habla hispana.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.