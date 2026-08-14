El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, encabezó este viernes una reunión de gabinete ampliado en Paraná donde exigió a sus funcionarios salir a defender activamente el rumbo de la gestión y las reformas estructurales implementadas en áreas sensibles como la Caja de Jubilaciones, la obra social Iosper y el sistema educativo. Durante el encuentro, el mandatario provincial repasó los logros económicos y administrativos de su administración en un contexto de caída de ingresos, al tiempo que ratificó una relación de cooperación institucional con el gobierno nacional y fijó como prioridades la mejora de la infraestructura vial y la prevención ante el impacto del fenómeno climático de El Niño.
Rogelio Frigerio encabezó una reunión de gabinete ampliado
El gobernador de Entre Ríos encabezó este viernes una reunión de gabinete ampliado en la que repasó las principales transformaciones impulsadas por su gestión, destacó los resultados alcanzados y convocó a su equipo a profundizar el trabajo y defender activamente el rumbo del gobierno.
Cuáles son los ejes de gestión y reformas
Durante un encuentro de trabajo con su gabinete, el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, sostuvo que los avances logrados en su administración no deben naturalizarse y mencionó el pago en término de salarios y jubilaciones en un contexto de caída de los ingresos públicos. «No podemos acostumbrarnos a los logros, porque si nos acostumbramos, de alguna manera no los estamos poniendo en valor frente a la sociedad. Por eso es importante tomar conciencia del camino que estamos llevando adelante», afirmó el mandatario provincial.
En ese marco, repasó las transformaciones encaradas en áreas sensibles del Estado entrerriano: el ordenamiento de la obra social provincial (OSER), la reforma del sistema previsional para garantizar la sostenibilidad de la Caja de Jubilaciones, la centralización de la compra de medicamentos para generar ahorros y mejorar los controles, y los cambios en el sistema de comedores escolares. Asimismo, destacó los resultados obtenidos por la provincia en las evaluaciones educativas Aprender y la histórica incorporación de Entre Ríos a la Hidrovía Paraná-Paraguay.
Sobre las resistencias políticas y los sectores corporativos
Rogelio Frigerio sostuvo que muchas de estas reformas debieron avanzar frente a resistencias políticas y corporativas dentro del territorio provincial. «Siempre que queremos implementar una reforma hay una reacción natural en contra, casi cultural, y están los que se oponen porque estamos tocando intereses concretos, puntuales; estamos poniendo luz donde había oscuridad», señaló.
En la misma línea, agregó: «Vamos a recibir críticas de aquellos que tienen enorme dificultad para aceptar cambios y transformaciones y, sobre todo, de aquellos que se aprovechaban en beneficio propio de la situación anterior». Por su parte, la vicegobernadora Alicia Aluani coincidió en que «cuando uno quiere hacer algo nuevo, siempre hay una resistencia» y sostuvo que los funcionarios deben abandonar la zona de confort para mejorar.
Relación con el gobierno nacional
En relación con la administración central, el titular del Ejecutivo entrerriano ratificó la decisión de mantener una relación de cooperación institucional basada en los intereses de la provincia. «Necesitamos que al gobierno nacional le vaya bien, independientemente de los gustos, porque de esa manera les va a ir mejor a todos los entrerrianos», expresó.
En ese marco institucional, destacó el acuerdo por 120.000 millones de pesos para financiar la Caja de Jubilaciones y los avances registrados en las primeras concesiones de rutas nacionales que atraviesan el territorio provincial.
Preparación ante El Niño
Otro de los temas centrales del encuentro en Casa de Gobierno fue la preparación de Entre Ríos frente al posible impacto del fenómeno climático El Niño. El mandatario explicó que la gestión provincial trabaja de manera coordinada sobre tres ejes prioritarios: salud pública, infraestructura y protección de la población.
Las labores preventivas cuentan con la participación articulada de las Fuerzas Armadas, la Policía de Entre Ríos, municipios y comunas locales. «No para ganarle al fenómeno climático, porque no le vamos a ganar, sino para que cuando llegue con toda su fuerza sepamos y estemos tranquilos de que hicimos todo lo humanamente posible para amortiguar ese impacto en la sociedad», remarcó.
Cuáles son las prioridades
De cara a la continuidad de la administración en Entre Ríos, el gobernador planteó como metas centrales continuar mejorando la calidad de la salud y la educación, además de avanzar en infraestructura para incrementar la competitividad productiva.
Entre los objetivos específicos anunciados ante su equipo de trabajo, Rogelio Frigerio mencionó la intención de intervenir el 100 por ciento de las rutas provinciales y renovar de manera integral el equipamiento de la Dirección Provincial de Vialidad.
Frigerio a sus funcionarios: "Ponganse la camiseta y salgan a la cancha"
Hacia el cierre de la reunión, el titular del Poder Ejecutivo entrerriano hizo especial hincapié en la responsabilidad de todo el equipo de gobierno de explicar y defender las transformaciones impulsadas en la provincia.
«La defensa de los logros no es patrimonio de algunos funcionarios. Tiene que haber 400 funcionarios en las redes, en los medios, en las radios de los pueblos, defendiendo la gestión, el rumbo y el norte», afirmó, al tiempo que convocó a los presentes a «ponerse la camiseta y salir a la cancha».