En Paraná

Rogelio Frigerio encabezó una reunión de gabinete ampliado

El gobernador de Entre Ríos encabezó este viernes una reunión de gabinete ampliado en la que repasó las principales transformaciones impulsadas por su gestión, destacó los resultados alcanzados y convocó a su equipo a profundizar el trabajo y defender activamente el rumbo del gobierno.