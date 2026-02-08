#HOY:

Romina Diez: “Hacía décadas que no venía un presidente para esta fecha a Santa Fe"

La diputada nacional resaltó la presencia primer mandatario en un nuevo aniversario de la batalla de San Lorenzo

Romina Diez junto al presidente Javier Milei en San Lorenzo.Romina Diez junto al presidente Javier Milei en San Lorenzo.
La diputada nacional por la provincia de Santa Fe de La Libertad Avanza (LLA), Romina Diez, estuvo junto al presidente de la Nación, Javier Milei, el acto central por el 213° aniversario del Combate de San Lorenzo, una de las conmemoraciones históricas más importantes del país.

El presidente Javier Milei formalizó el traspaso del sable de José de San Martín al Regimiento de Granaderos a Caballo y dijo: "Después de 26 años vino un presidente a nuestra provincia para encabezar un acto recordatorio por la batalla de San Lorenzo. Nuestro presidente Javier Milei, siempre cerca de los santafesinos".

Para Romina Diez es un honor tener al presidente en la provincia. Más en una localidad que se distingue en la región por su valor y representatividad en el orden histórico, con la presencia del Campo de la Gloria y el Convento de San Lorenzo.

"Pero además por su perfil productivo e industrial. Uno de los polos agroexportadores más grande del mundo”, resaltó la diputada de la Libertad Avanza.

