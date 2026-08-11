Actividad legislativa

Pirola impulsó la creación de la línea 135 para la prevención del suicidio en Santa Fe

El Senado provincial dio media sanción al proyecto que propone una línea telefónica gratuita, confidencial y de acceso universal, integrada a la red pública provincial. Durante el debate, Rubén Pirola advirtió que en 2025 se registraron 448 suicidios en Santa Fe y que el 45% correspondió a personas de entre 15 y 34 años.