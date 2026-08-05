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Las Colonias eligió su bandera: "Será un símbolo que reúna a todo el departamento", destacó Pirola

El jurado honorífico convocado por el senador Rubén Pirola seleccionó por unanimidad el diseño ganador. La obra, su autoría y todas las propuestas participantes se conocerán durante una ceremonia pública.

“Las Colonias ya tiene la bandera que nos representa. Es un momento histórico porque este símbolo expresa nuestra identidad, nuestra historia y la voluntad de construir juntos un destino común”, afirmó Pirola“Las Colonias ya tiene la bandera que nos representa. Es un momento histórico porque este símbolo expresa nuestra identidad, nuestra historia y la voluntad de construir juntos un destino común”, afirmó Pirola
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El Departamento Las Colonias ya tiene la bandera que representará a sus pueblos y ciudades. La elección se realizó el sábado 1 de agosto en la Casa del Senado de Santa Fe en Esperanza, luego de varias horas de análisis y deliberación.

“Las Colonias ya tiene la bandera que nos representa. Es un momento histórico porque este símbolo expresa nuestra identidad, nuestra historia y la voluntad de construir juntos un destino común”, afirmó Pirola, impulsor de la iniciativa e integrante del jurado.

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La convocatoria reunió una importante cantidad de trabajos provenientes de distintas localidades del departamento y de otras ciudades santafesinas. Las propuestas se destacaron por su calidad artística, la investigación histórica y la interpretación de las bases del concurso.

Cantidad récord de trabajos

“Cada trabajo mostró una mirada sensible y comprometida sobre Las Colonias. La participación alcanzada confirma que existe una identidad compartida y un profundo interés por expresarla”, señaló el senador.

“Las Colonias ya tiene la bandera que nos representa. Es un momento histórico porque este símbolo expresa nuestra identidad, nuestra historia y la voluntad de construir juntos un destino común”, afirmó Pirola“Las Colonias ya tiene la bandera que nos representa. Es un momento histórico porque este símbolo expresa nuestra identidad, nuestra historia y la voluntad de construir juntos un destino común”, afirmó Pirola

El jurado honorífico estuvo integrado por María Betania Zenclussen, artista plástica de San Jerónimo Norte; Inés Beatriz Barlasina, artista plástica de Esperanza; Raúl Omar Krohling, escritor, historiador y miembro directivo del Museo de la Colonia de Humboldt; Nieves María Ebeling, artista plástica de Progreso.

Luis Dona, artista plástico y restaurador de pintura mural de San Carlos Centro; Rubén Pirola, senador por Las Colonias; y Jorge Arta, técnico superior en Ceremonial y Protocolo y autor del pliego técnico.

Por unanimidad

La decisión fue adoptada por unanimidad y bajo las condiciones de confidencialidad establecidas. El diseño ganador, su autoría y la identidad de todos los participantes serán revelados en una ceremonia pública cuya fecha y lugar se anunciarán próximamente.

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“Quiero agradecer a cada participante y a quienes asumieron con seriedad y transparencia la responsabilidad de elegir nuestra bandera. La presentación será el momento de encontrarnos alrededor de un símbolo que pertenece a cada pueblo, cada ciudad y cada vecino de Las Colonias”, concluyó Pirola.

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