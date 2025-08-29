El Senado de Santa Fe autorizó un crédito por 25 millones de dólares para defensas en San Javier

Por unanimidad, la Cámara de Senadores aprobó con media sanción una ley de autorización al Poder Ejecutivo Provincial para tomar un préstamo por 25 millones de dólares para realizar defensas en la ciudad de San Javier.
La Cámara alta dio el visto bueno a una solicitud de la Casa Gris para poder cubrir un 40% de los trabajos proyectados en obras de mitigación contra inundaciones.
Por unanimidad, la Cámara de Senadores aprobó con media sanción una ley de autorización al Poder Ejecutivo Provincial para tomar un préstamo por 25 millones de dólares para realizar defensas en la ciudad de San Javier.
En nombre de ese departamento, el senador Oscar Dolzani, agradeció a sus pares de todos los bloques el inmediato tratamiento para que el expediente logre media sanción y pase pronto a Diputados.
Explicó que con ese monto a tomar, podrá llevarse adelante un 40% de la totalidad de la mega inversión que busca proteger a la ciudad de las inundaciones. Mencionó que los trabajos en la Costanera están en marcha, que necesitan más fondos y que los vecinos con entusiasmo ya han comenzado a ver el movimiento de suelo.
Explicó que el financiamiento complementario de la readecuación de las obras de mitigación contra inundaciones y estabilización de las barrancas en la zona este de ciudad cabecera de San Javier es una obra estratégica.
"Hace mucho tiempo venimos trabajando para concretar este anillo de contención para la ciudad de San Javier, gracias a la decisión política del Gobernador, con esto vamos a poder continuar con las obras y estar cada vez más cerca de su culminación", destacó.
En tanto, en nombre del bloque del Justicialismo, el senador Alcides Calvo, explicó el voto favorable de la bancada opositora al indicar que "creemos que es importante que las obras que están en ejecución se puedan continuar a través de los distintos gobiernos, lo que demuestra una madurez política y una mirada federal e integral" en la provincia.
Durante la sesión también se debatieron otros proyectos significativos.
El senador Ciro Seisas (de Rosario) presentó una iniciativa para crear un régimen provincial de trazabilidad unitaria y digital de medicamentos de alto riesgo, destinada a reforzar la seguridad en el sistema de salud.
La propuesta que recibió el apoyo de su par Leonardo Diana, que además de legislador es médico y explicó que el caso de la partida de fentanilo contaminado debe dejar lecciones en todos los efectores de la salud, pública y privada, para contar con protocolos donde consten las partidas usadas en cada paciente. Explicó que se trata de cambiar rutinas de médicos y enfermeros que además llevarán más tiempo.
Leticia Di Gregorio, en tanto, comunicó que debido a su presentación judicial de amparo contra Vialidad Nacional, comenzaron al fin tareas de bacheo en la Ruta 33 entre Firmat y Sancti Spíritus.
En cambio, Leonardo Diana (San Jerónimo) destacó que la provincia no tapa baches sino que repavimenta la Ruta 41s, en el tramo que une Bernardo de Irigoyen con la Ruta Nacional 11.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.