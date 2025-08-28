Negociación y labor de comisiones

La Redactora dictaminó que será “intransferible” la Caja de Jubilaciones

Cambia el texto acordado por la mayoría en la Comisión de Funcionamiento del Estado y Participación Ciudadana. Amplio acuerdo político entre Unidos y los bloques del PJ que busca “dejar tranquilos” a los beneficiarios y blinda al organismo previsional.