La iniciativa nació en Rosario

De “nimiedad” a ley: un libro repasa la concreción del Derecho de Jarras

También reseña el camino para lograr sanitarios libres. De las primeras gestiones en la ciudad del sur a la sanción de ordenanzas y una ley provincial, junto con réplicas en otras ciudades. La presentación será en su punto de origen: la UNR.