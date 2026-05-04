Mesa de Alerta Temprana

Santa Fe y varias provincias articulan con Nación acciones preventivas ante los pronósticos del fenómeno de El Niño

El encuentro, que se llevó a cabo en la capital provincial, fue organizado por la Agencia Federal de Emergencias y reunió a funcionarios de las áreas de Gestión del Riesgo de Santa Fe, Misiones, Corrientes, Chaco, Entre Ríos y Buenos Aires, junto a representantes del Gobierno nacional.