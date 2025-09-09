Convenio con la Fundación Argentina de Toxicología
Capacitarán para la detección de sustancias en empleados del Ministerio de Seguridad
Los controles se efectuarán en las dependencias y horarios acordados entre la institución y la cartera provincial. FARTOX deberá proveer los equipos de medición, los insumos médicos necesarios y el personal capacitado para la realización de los test.
En julio pasado, el gobernador Maximiliano Pullaro presentó los narcotest para fuerzas de seguridad, penitenciarios y personal político.
El Poder Ejecutivo provincial ratificó por decreto el convenio de colaboración suscripto el pasado 5 de agosto entre el Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe y la Fundación Argentina de Toxicología (FARTOX). El mismo apunta a la capacitación periódica del personal de la cartera mencionada para la "prevención, detección y tratamiento del consumo de sustancias psicoactivas" en trabajadores del propio ministerio.
La Fundación se compromete a realizar los test multidrogas en saliva al personal designado por el Ministerio de Justicia de la provincia. Los controles se efectuarán en las dependencias y horarios acordados entre ambas partes, y podrán ser realizados de forma periódica o aleatoria. Por su parte, las capacitaciones serán programadas con una anticipación mínima de diez días hábiles, especificando lugar, fecha, hora y cantidad de personas a capacitar.
Se realizarán test multidrogas en saliva al personal.
Los controles de detección de drogas se llevarán a cabo siguiendo los procedimientos y protocolos establecidos por la fundación, "garantizando la precisión y fiabilidad de los resultados". FARTOX proporcionará el personal capacitado y los equipos necesarios para la realización de los testeos. Los resultados serán informados de manera confidencial y conforme a la legislación vigente, asegurando su uso exclusivo par fines laborales y de seguridad".
Modalidad
Las capacitaciones serán mensuales para abordar aspectos vinculados con la prevención del consumo de sustancias de abuso en los trabajadores del Ministerio. También, apuntarán a la identificación del consumo agudo y crónico de sustancias de abuso, a la prevención de accidentes laborales relacionados con el consumo de sustancias de abuso, a la prevención de daños crónicos en la salud psicofísica de los trabajadores que puedan ocasionar daños irreparables o discapacidad, y al fomento de la comunicación y denuncia del consumo de drogas y sustancias como un problema de salud pública.
Capacitación periódica del personal policial
La Fundación tendrá la responsabilidad de proveer los equipos de medición, los insumos médicos necesarios y el personal capacitado para la realización de los test. Del mismo modo, deberá brindar las capacitaciones cubriendo el traslado y honorarios de los capacitadores.
Desde el Ministerio
El ministerio, por su parte, deberá designar al personal que será testeado, proporcionando las condiciones adecuadas para la ejecución de los controles. También, organizar y coordinar la logística relacionada con las capacitaciones del personal, y abonar los honorarios correspondientes. Según consta en el convenio, el Ministerio abonará a la Fundación una suma mensual de 18,4 millones de pesos. El acuerdo entre las partes tendrá una vigencia de seis meses, con posibilidad de prórroga por igual período.
El testeo se realizará dos veces por semana, seleccionándose aleatoriamente diez personas por jornada, con un total de veinte testeadas semanalmente. La selección será realizada mediante un sorteo. Una vez testeada una persona, no podrá ser sometida a nuevos controles durante un período de tres semanas.
Ambas partes se comprometen a mantener confidencialidad sobre los resultados obtenidos en los controles realizados. Dichos resultados serán utilizados exclusivamente para fines laborales y de seguridad.
