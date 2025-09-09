Convenio con la Fundación Argentina de Toxicología

Capacitarán para la detección de sustancias en empleados del Ministerio de Seguridad

Los controles se efectuarán en las dependencias y horarios acordados entre la institución y la cartera provincial. FARTOX deberá proveer los equipos de medición, los insumos médicos necesarios y el personal capacitado para la realización de los test.