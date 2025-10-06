Santa Fe es la primera provincia con validez nacional para la certificación de agentes penitenciarios
Lo confirmó el Instituto Nacional de Educación Tecnológica. Además, la provincia avanza en tecnicaturas y licenciaturas para jerarquizar la formación de penitenciarios y policías. El objetivo: mejorar la calidad profesional y las condiciones de ascenso.
La certificación profesional penitenciaria santafesina ahora tiene validez nacional.
La Provincia de Santa Fe se convirtió en la primera del país en obtener la validez nacional de la certificación profesional de agente penitenciario. El aval fue otorgado por el Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET) y posiciona a Santa Fe como referencia en la formación de fuerzas de seguridad.
La subsecretaria de AsuntosPenales, Lucía Masneri, explicó que se trata de una capacitación obligatoria de seis meses, bajo régimen de internado. “Por primera vez, el Servicio Penitenciario tiene respaldo político pleno para formarse. Esto marca un antes y un después”, señaló.
Formación técnica y jerarquización
La carrera profesional incluye ocho módulos que totalizan 780 horas de formación específica y 1.170 horas cátedra. Se abordan temas como custodia, disuasión, seguridad, preservación de escena, marco deontológico y gestión de conflictos. La Tecnicatura en Gestión Penitenciaria permite luego el ascenso a cargos de oficial.
Se avanza en tecnicaturas y una licenciatura en gestión penitenciaria junto a la Universidad del Gran Rosario.
Además, la Provincia trabaja junto a la Universidad del Gran Rosario en una licenciatura en gestión penitenciaria y en una diplomatura con perfil criminológico, lo que amplía las posibilidades de desarrollo profesional para quienes integran el sistema.
Validación y expansión
Ana Viglione, subsecretaria de Articulación de Procesos, destacó que el diseño curricular fue elaborado en conjunto con el Ministerio de Educación y los equipos técnicos del Servicio Penitenciario. “Esto garantiza una formación de calidad y otorga a Santa Fe un lugar destacado a nivel nacional”, afirmó.
Carolina Piedrabuena, secretaria de Educación, recordó que también ya se validaron las tecnicaturas en Gestión Penitenciaria, Análisis del Delito e Investigación Criminal. “Es parte de una política integral que reconoce a nuestras fuerzas como profesionales con carrera y formación”, indicó.
También alcanzó tecnicaturas policiales con retroactividad para ya egresados. Crédito: Luis Cetraro
Más oportunidades para la Policía
La validación no solo beneficia al Servicio Penitenciario. La gestión provincial también logró que se reconozcan las tecnicaturas cursadas por agentes de policía durante la gestión anterior, que no contaban con aprobación nacional.
“Logramos retroactividad para los títulos, que ahora tienen validez provincial y nacional. Esto impacta directamente en la carrera y el salario de los egresados”, remarcaron las autoridades.
Con este proceso, la Provincia busca fortalecer su plan de obra pública carcelaria con personal calificado, y a la vez mejorar las condiciones de ascenso y remuneración para las fuerzas.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.