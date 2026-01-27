En Rosario

Pullaro y el embajador Wang Wei reunieron a empresas chinas y santafesinas en una ronda de negocios

El gobernador Maximiliano Pullaro y el embajador de China, Wang Wei, encabezaron en Rosario una jornada con 12 empresas chinas y 36 santafesinas para impulsar comercio, inversión y cooperación en sectores clave.