Control de fondos públicos

El Gobierno santafesino denunció gastos en McDonald's con fondos destinados a comedores

Se dio de baja la asistencia al Movimiento Mahatma Gandhi tras detectar consumos incompatibles con el destino social de los recursos. La investigación reveló compras en locales de comida rápida, restaurantes y kioscos con dinero destinado a la alimentación comunitaria.