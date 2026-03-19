Lucha contra el crimen organizado

Pullaro impulsa la adhesión de Santa Fe a la Ley Antimafia presentada en la Legislatura provincial

El Gobierno santafesino respaldó el proyecto para adherir a la Ley 27.786 de Crimen Organizado. La iniciativa ya tiene media sanción de Diputados y este jueves podía ser tratada por el Senado provincial.