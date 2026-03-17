Lograron media sanción para la ley de Salud Mental Perinatal en Santa Fe: “Es un paso sin precedentes”

La Cámara de Diputados de Santa Fe dio media sanción a un proyecto de ley de salud mental perinatal, una iniciativa que apunta a visibilizar y acompañar los padecimientos psicológicos de las madres durante el embarazo, el parto y el puerperio.
La diputada Ximena García destacó el respaldo unánime al proyecto, que busca visibilizar y abordar la salud mental de las madres durante el embarazo y los primeros años de vida de sus hijos.
La Cámara de Diputados de Santa Fe dio media sanción a un proyecto de ley de salud mental perinatal, una iniciativa que apunta a visibilizar y acompañar los padecimientos psicológicos de las madres durante el embarazo, el parto y el puerperio.
La diputada provincial Ximena García habló con Radio Rafaela, celebró el avance y remarcó su importancia a nivel nacional.
“Logramos dar un paso importante, sin precedentes en la Argentina”, afirmó. Además, destacó que el proyecto fue aprobado por unanimidad de todos los bloques, lo que refleja un amplio consenso político en torno a la temática.
La legisladora explicó que la iniciativa pone el foco en una etapa clave, que abarca desde el embarazo hasta los dos primeros años de vida de los niños. Según indicó, este período es determinante para el desarrollo emocional tanto de las madres como de sus hijos.
“Es nada más y nada menos que la salud mental de las madres durante el embarazo, el parto y el puerperio”, señaló. En ese sentido, subrayó que durante esta etapa se construyen los vínculos y el bienestar emocional que impactan en toda la familia.
Ximena remarcó que uno de los principales objetivos del proyecto es romper el silencio en torno a los padecimientos de salud mental en esta etapa. Según explicó, muchas mujeres atraviesan estas situaciones sin acompañamiento. “Muchas veces se viven en silencio, en soledad y con miedo al juicio externo”, expresó. A su vez, advirtió que existe una mayor atención sobre los controles físicos, pero no así sobre la salud mental.
La diputada señaló que la iniciativa busca trabajar especialmente en la prevención, para evitar que los problemas de salud mental evolucionen hacia situaciones más complejas, como la depresión posparto. “Queremos trabajar en la etapa preventiva, visibilizando y hablando del tema”, afirmó. En ese sentido, explicó que la falta de abordaje temprano puede derivar en cuadros más agudos.
La diputada respaldó la importancia del proyecto con datos concretos, al señalar que se trata de una problemática extendida. Según indicó, organismos internacionales ya advierten sobre su impacto.
“Una de cada cinco mujeres atraviesa un problema de salud mental durante el embarazo o el posparto”, sostuvo. Esto refuerza la necesidad de generar herramientas específicas de detección y acompañamiento.
Finalmente, la legisladora destacó que la iniciativa no solo impacta en las madres, sino también en sus hijos, las familias y la sociedad en su conjunto. Por eso, consideró clave avanzar en su aprobación definitiva. “La salud mental de la madre es fundamental para la salud mental de sus hijos y de la sociedad”, concluyó.
El proyecto de Salud Mental Perinatal, que obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados de Santa Fe, propone incorporar una nueva política pública orientada al cuidado integral de la salud materna, infantil y comunitaria.
Se centra en un enfoque relativamente reciente que aborda el bienestar emocional, psicológico y vincular durante el embarazo y los primeros dos años de vida del niño o niña. Este período es considerado clave, ya que implica una etapa de gran vulnerabilidad, pero también fundamental para el desarrollo psíquico y la construcción de vínculos afectivos saludables.
La iniciativa busca visibilizar una problemática que suele estar desatendida, promoviendo la detección temprana de dificultades emocionales en las mujeres gestantes y puérperas, así como la creación de espacios accesibles de acompañamiento. Para ello, plantea acciones integrales de promoción, prevención, atención y seguimiento, con un abordaje interdisciplinario e intersectorial que incluya a la familia y la comunidad.
Además, el proyecto destaca las consecuencias de no intervenir a tiempo: en las madres, pueden aparecer trastornos como depresión posparto, ansiedad o aislamiento; en los niños, dificultades en el apego y el desarrollo emocional; y en el entorno familiar, conflictos y desgaste en los vínculos.