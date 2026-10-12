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Leandro Busatto, otra etapa política: “Hay cosas que ya no son negociables”

Después del quiebre que significó 2023, el exlegislador volvió a recorrer la ciudad y a pensar su lugar en la política. Habla de lo que aprendió, de los errores que no quiere repetir y de una etapa que todavía está tratando de disfrutar.