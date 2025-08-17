Un debate fructífero cambió el dictamen sobre Poder Ejecutivo

A pedido de la oposición justicialista, Unidos aceptó cambios en el reglamento que modificaron procedimientos, pero también en el contenido de sus textos.
Unidos aceptó propuestas opositoras. En la Comisión que produjo los primeros despachos pesaron posiciones internas del oficialismo, pero también de otros bloques.
A pedido de la oposición justicialista, Unidos aceptó cambios en el reglamento que modificaron procedimientos, pero también en el contenido de sus textos.
Quien haya podido seguir la evolución de los borradores de dictámenes que manejaba el oficialismo al iniciarse la Convención (y la lista de artículos de la Constitución habilitados para su reforma) verá que hay cambios de fondo. No es cierto que se cumpla con meras formalidades en comisiones sobre un asunto “ya cocinado”. No al menos en las materias que abordó una comisión clave.
En el despacho de mayoría de la Comisión de Poder Legislativo y Poder Ejecutivo, la enumeración de sus facultades tiene, al cabo de un fuerte debate interno, un punto que los bloques opositores siempre rechazaron y que internamente en Unidos generaba diferencias. No figura, finalmente, la facultad de la persecución penal entre las del Ejecutivo y tampoco la de dictar los DNU.
En el primer caso, queda así reservada a lo que defina la Comisión de Justicia y Otros Órganos Constitucionales (seguramente se reservará la persecución penal al Ministerio Público de la Acusación). En el segundo, quienes pensaron en añadir los Decretos de Necesidad y Urgencia bajo pretendidas restricciones por escrito se rindieron a los argumentos de la experiencia nacional: en 1994 se quiso poner límites a los decretos presidenciales, pero sucedió lo contrario. “Mejor ni mencionarlos en la Constitución”, fue lo acordado.
En cuanto a quién persigue penalmente al delito (una tarea que va más allá de lo policial) el convencional Emiliano Peralta, de Somos Vida y Libertad, dijo que si esa facultad se dejaba también al titular de la Casa Gris, él no hubiera firmado el despacho que llevó Unidos. Y en cuanto a los DNU, hasta en el propio oficialismo se notó un escaso esfuerzo en defensa de esos decretos que avanzan sobre el Poder Legislativo.
Al liberar la Convención a las comisiones para producir dictámenes según sus propios criterios (generales, por temas, por grupos de artículos o sobre uno solo), en la que preside Rodrigo Borla el oficialismo dividió en tres su anterior dictamen general de comisión.
Dos del trío refieren a los poderes Ejecutivo y Legislativo y ya lograron sumar la firma de Peralta, mientras que los bloques del peronismo anunciaron que estudiarán si añaden sus firmas o redactan sus propios textos. En cambio, La Libertad Avanza se apartó del debate y la chance de lograr consensos al ir con su propio dictamen de minoría que, hasta ahora, tiene dos firmas. Habrá que ver qué hace Silvia Malfesi de SVyL.
Por último, el tercero de los dictámenes del oficialismo es el que le permite al actual gobernador Maximiliano Pullaro presentarse a una reelección inmediata, considerando como primer mandato el que hoy desarrolla (no se permiten así interpretaciones sobre feudales reelecciones indefinidas).
Pero también la cláusula indica que, a los fines de cumplir con la limitación de mandatos sobre los legisladores, con solo una reelección inmediata, excluye de esa regla a los actuales mandatos. El opositor Peralta que sumó sus firmas sobre los otros dos dictámenes no lo hizo sobre esta cláusula transitoria. Habrá que ver si de los tres dictámenes, la cláusula es o no un tercero en discordia. En cualquier caso, está claro que el oficialismo tiene los números necesarios para su aprobación.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.