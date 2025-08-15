Dictamen para habilitar una reelección inmediata en el Poder Ejecutivo
A las firmas de los integrantes de Unidos se sumará la de un convencional de Somos Vida y Libertad. El peronismo en sus dos bancadas estudiará ese texto. LLA presentó su propio dictamen y se retiró del debate de la Comisión.
El dictamen de mayoría plantea cambios de fondo para la Legislatura, más labor en el año y límites para no perpetuar legisladores. Foto: Fernando Nicola.
El nuevo texto constitucional de Santa Fe, aún en proceso de debate político, tiene sus primeros borradores públicos. Ya no se trata de proyectos de las distintas fuerzas que plantearon sus propias versiones de la reforma, dentro del oficialismo y desde la oposición, sino de dictámenes de mayoría -y de minoría, según el caso- que son el fruto del trabajo de la Comisión de Poder Legislativo y Poder Ejecutivo.
En términos librescos, porque la Constitución es finalmente un libro, puede decirse que ideas que estaban garrapateadas en iniciativas dispersas, en discursos políticos y en numerosos antecedentes doctrinarios y jurídicos, durante décadas, fueron luego proyectos formales que ahora son un borrador conocido y definido, un dictamen (o más de uno cuando no hay acuerdo) con un número de expediente. En ese momento se encuentra hoy la Convención. En el de redactar, hasta el próximo viernes.
Y estos acuerdos políticos producidos en la Comisión que preside Rodrigo Borla (que hoy se limitan a todos los integrantes de Unidos, más una firma de un convencional de Somos Vida y Libertad), podrán ser parte del nuevo libro constitucional santafesino luego de que haga su trabajo la Comisión Redactora, equivalente a la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General en las cámaras.
Rodrigo Borla.
Esa última comisión debe dar coherencia al texto. Es una suerte de cuerpo de correctores de textos que además de gramática, sintaxis y morfología del lenguaje aplicarán sus destrezas en la técnica legislativa, conocimientos sobre derecho constitucional y, lo más importante, sus criterios políticos.
En este ejemplo editorial, la primera edición de la Constitución 2025 irá “a imprenta” cuando el pleno de la Convención que forman los 69 convencionales, como mínimo por simple mayoría, aprueben todos los cambios. Y sobre todo cuando ellos juren en representación de los santafesinos esa nueva carta magna. Llevará mayúsculas recién cuando eso suceda.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.