Acuerdo en Labor Parlamentaria

Plenario de la Convención Reformadora para facilitar construir mayorías a la hora de votar

Se trata del cambio de un artículo del reglamento que permitirá votar temas en conjunto o en particular. La Libertad Avanza anticipó su rechazo a la reforma. Siguen los temas en comisiones más allá de la jornada no laborable para el sector público.