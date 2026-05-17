En la ciudad de Santa Fe se realizó un encuentro de dirigentes y militantes de Encuentro Republicano Federal (SER Federal) que permitió analizar "la agenda política actual, la nueva ley de Municipios recientemente sancionada y la reforma electoral que se encuentra en análisis en la Legislatura Provincial", indica un parte de prensa. El texto destaca que "se compartieron miradas sobre la situación provincial reafirmando el compromiso y activa participación en el frente Unidos para Cambiar Santa Fe que lidera el gobernador Maximiliano Pullaro".
En la capital
Encuentro Republicano
Dirigentes y militantes de SER Federal analizaron la agenda provincial y ratificaron su pertenencia al frente oficialista que lidera Pullaro.
Para redes, militantes y dirigentes de Encuentro Republicano en el frente
Y sigue: "en el ámbito local SER Federal reafirmó su compromiso con el desarrollo de una propuesta de construcción colectiva de cercanía con los santafesinos basada en la participación ciudadana, el diálogo y el consenso bajo el lema 'Igual que vos' #yoquieromiciudad", a multiplicar en redes seguramente con vistas a 2027.
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