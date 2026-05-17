#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
En la capital

Encuentro Republicano

Dirigentes y militantes de SER Federal analizaron la agenda provincial y ratificaron su pertenencia al frente oficialista que lidera Pullaro.

Para redes, militantes y dirigentes de Encuentro Republicano en el frentePara redes, militantes y dirigentes de Encuentro Republicano en el frente
+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google

En la ciudad de Santa Fe se realizó un encuentro de dirigentes y militantes de Encuentro Republicano Federal (SER Federal) que permitió analizar "la agenda política actual, la nueva ley de Municipios recientemente sancionada y la reforma electoral que se encuentra en análisis en la Legislatura Provincial", indica un parte de prensa. El texto destaca que "se compartieron miradas sobre la situación provincial reafirmando el compromiso y activa participación en el frente Unidos para Cambiar Santa Fe que lidera el gobernador Maximiliano Pullaro".

Y sigue: "en el ámbito local SER Federal reafirmó su compromiso con el desarrollo de una propuesta de construcción colectiva de cercanía con los santafesinos basada en la participación ciudadana, el diálogo y el consenso bajo el lema 'Igual que vos' #yoquieromiciudad", a multiplicar en redes seguramente con vistas a 2027.

+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google

#TEMAS:
Maximiliano Pullaro
Santa Fe Ciudad
Santa Fe
Elecciones 2023
metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro