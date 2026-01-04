La sugestiva visita de Scarpin

El diputado provincial Dionisio Scarpin fue a Buenos Aires y volvió al Senado donde ocupó una banca por Santa Fe durante dos años. Lo sugestivo es que no mencionó haberse reunido ni con Carolina Losada ni con su reemplazante, Eduardo Galaretto. Se reunió con la porteña y flamante senadora, Patricia Bullrich "para abordar la situación de la seguridad en el norte de Santa Fe", explicó.
"Conversamos sobre la importancia de fortalecer la lucha contra el narcotráfico, mejorar los recursos para las fuerzas federales y avanzar hacia una Justicia Federal más eficiente, cubriendo las vacantes que permitan una respuesta más rápida. La seguridad y la justicia también se defienden con presencia y compromiso" completó el posteo. Bullrich fue ministra de Seguridad hasta diciembre de 2025 en que asumió la banca como senadora y jefa del bloque libertario.