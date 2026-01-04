#HOY:

La sugestiva visita de Scarpin

El diputado provincial Dionisio Scarpin regresó al Senado de la Nación, donde representó a Santa Fe durante dos años, para reunirse con la senadora porteña Patricia Bullrich. El encuentro estuvo centrado en la agenda de seguridad del norte santafesino y llamó la atención la ausencia de contactos con los actuales referentes provinciales en la Cámara alta.

Dionisio Scarpin y Patricia Bullrich durante la reunión en el Senado.Dionisio Scarpin y Patricia Bullrich durante la reunión en el Senado.
El diputado provincial Dionisio Scarpin fue a Buenos Aires y volvió al Senado donde ocupó una banca por Santa Fe durante dos años. Lo sugestivo es que no mencionó haberse reunido ni con Carolina Losada ni con su reemplazante, Eduardo Galaretto. Se reunió con la porteña y flamante senadora, Patricia Bullrich "para abordar la situación de la seguridad en el norte de Santa Fe", explicó.

"Conversamos sobre la importancia de fortalecer la lucha contra el narcotráfico, mejorar los recursos para las fuerzas federales y avanzar hacia una Justicia Federal más eficiente, cubriendo las vacantes que permitan una respuesta más rápida. La seguridad y la justicia también se defienden con presencia y compromiso" completó el posteo. Bullrich fue ministra de Seguridad hasta diciembre de 2025 en que asumió la banca como senadora y jefa del bloque libertario.

