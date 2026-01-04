Movimientos políticos

La sugestiva visita de Scarpin

El diputado provincial Dionisio Scarpin regresó al Senado de la Nación, donde representó a Santa Fe durante dos años, para reunirse con la senadora porteña Patricia Bullrich. El encuentro estuvo centrado en la agenda de seguridad del norte santafesino y llamó la atención la ausencia de contactos con los actuales referentes provinciales en la Cámara alta.