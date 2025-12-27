Detalló las tareas ejecutadas en Santa Fe y Chaco

Ruta 11: Vialidad presentó el informe de mantenimiento exigido por la Justicia Federal

La Dirección Nacional de Vialidad elevó a la Justicia Federal el informe de noviembre sobre tareas de mantenimiento en la Ruta 11, en tramos de Santa Fe y Chaco, en el marco de un amparo judicial.