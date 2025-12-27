Ruta 11: Vialidad presentó el informe de mantenimiento exigido por la Justicia Federal

La Dirección Nacional de Vialidad (DNV) dio a conocer el informe mensual correspondiente a noviembre de 2025 sobre las tareas de mantenimiento y conservación realizadas en la Ruta Nacional Nº 11.
La Dirección Nacional de Vialidad elevó a la Justicia Federal el informe de noviembre sobre tareas de mantenimiento en la Ruta 11, en tramos de Santa Fe y Chaco, en el marco de un amparo judicial.
La Dirección Nacional de Vialidad (DNV) dio a conocer el informe mensual correspondiente a noviembre de 2025 sobre las tareas de mantenimiento y conservación realizadas en la Ruta Nacional Nº 11.
En tramos comprendido entre Gobernador Crespo y el ingreso a Resistencia, provincia del Chaco, en cumplimiento de lo ordenado por la Justicia Federal en el marco del amparo presentado por el diputado Dionisio Scarpin.
El reporte fue elevado en cumplimiento de una resolución dictada por el juez federal Aldo Mario Alurralde, y detalla las acciones ejecutadas tanto en el sector administrado por el 7° Distrito Santa Fe como en el tramo bajo responsabilidad del 18° Distrito Chaco.
Según el informe, la conservación del corredor se realiza mediante dos contratos diferenciados: Tramo Santa Fe, desde el km 618,45 hasta el km 794,69; Tramo Chaco, desde el km 794,69 hasta el km 930, llegando hasta cercanías de Resistencia.
En ambos casos, las obras se ejecutan bajo sistemas de mantenimiento modular y CREMA, con el objetivo de mejorar la seguridad vial y la transitabilidad, aunque se aclara expresamente que no incluyen una repavimentación integral de toda la traza.
En el sector comprendido entre Calchaquí y Avellaneda, la empresa COINGSA S.A. ejecutó durante noviembre tareas de corte de pastos y malezas en un ancho de hasta 14 metros, desde el km 620 al km 783, bacheo superficial con concreto asfáltico en caliente, entre los km 620 y 733,5, bacheo profundo con suelo cemento, en sectores puntuales, sellado de fisuras tipo puente, entre los km 618,5 y 628.
Desde el organismo se indicó que estas intervenciones buscan atender fallas dispersas en la calzada, mejorar las banquinas y mantener las condiciones mínimas de seguridad para los usuarios.
En el tramo administrado por el Distrito Chaco, a cargo de la empresa ICF S.A., se informó un estado general de la ruta de regular a bueno, con presencia de fisuras y ahuellamientos, pero escasa aparición de baches, los cuales son atendidos de manera inmediata.
Durante noviembre se realizaron múltiples jornadas de trabajo que incluyeron bacheo superficial y profundo con mezcla asfáltica y cemento incorporado, fresado y colocación de carpeta asfáltica en distintos kilómetros.
Señalización horizontal con material termoplástico reflectante, especialmente en zonas críticas, perfilado de banquinas, limpieza de alcantarillas y corte de pasto, tareas especiales en travesías urbanas y sectores de alto tránsito.
El informe destaca que el tramo cuenta con iluminación en todas las zonas urbanas, lo que permite circular con mayor seguridad durante la noche.
Desde la Dirección Nacional de Vialidad remarcaron que estos informes mensuales forman parte de un seguimiento permanente ordenado por la Justicia Federal, y que continuarán presentándose mientras dure la ejecución de los contratos vigentes.