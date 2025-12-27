Leonel Alcaraz inauguró un espacio cultural abierto a la comunidad de Vera

El artista plástico Leonel Alcaraz inauguró su nuevo salón de usos múltiples en un acto que convocó a autoridades, colegas, alumnos, familiares y público en general. El espacio funcionará como taller de trabajo, aula de formación artística y sala de exposiciones, ampliando la oferta cultural de la ciudad de Vera.
Leonel Alcaraz inauguró su salón-taller y amplía la propuesta artística en Vera
De la ceremonia participaron la intendente Paula Mitre; el diputado provincial Sergio Rojas; Marcelo Boyeras, en representación del senador Osvaldo Sosa; además de artistas locales, alumnos de la escuela, familiares y vecinos que acompañaron la presentación.
Un taller-escuela renovado y abierto a la comunidad
El nuevo salón se presenta como un taller-escuela totalmente renovado, con una distribución funcional y una cuidada iluminación, pensada para el desarrollo de actividades educativas y artísticas. Durante el acto inaugural se realizó una exposición que permitió apreciar obras realizadas por los alumnos, dando cuenta del trabajo formativo que se lleva adelante en el espacio.
“La idea es que estos lugares sean aula y salón de exposición al mismo tiempo, pero que también estén a disposición de quienes necesiten un espacio para expresar sus manifestaciones culturales o artísticas”, explicó Alcaraz durante la inauguración.
Formación artística y proyección futura
El artista detalló que durante el presente año asistieron a la escuela 30 alumnos, desde los 6 años de edad, organizados en tres grupos, y adelantó que para el próximo ciclo lectivo la inscripción se abrirá a partir de los 4 años.
En cuanto a las técnicas que se enseñan, precisó que en dibujo se trabaja con carbonilla y grafito, mientras que en pintura se utilizan acrílico y óleo. Asimismo, adelantó que uno de los objetivos a corto plazo es incorporar cerámica, lo que requerirá la inversión en un horno específico.
La obra de Leonel Alcaraz ha despertado históricamente una marcada admiración. Sus cuadros fueron exhibidos en importantes galerías y forman parte de colecciones privadas e institucionales. La intendente Paula Mitre es una de las personas que posee una obra del artista en su despacho y lo definió como “un gran talento que, con gran delicadeza, refleja en su obra una profunda pasión”.