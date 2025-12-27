Entregaron certificados de capacitaciones laborales del programa Impulsa en Avellaneda

En la ocasión estuvieron presentes el intendente Gonzalo Braidot, junto al ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Provincia de Santa Fe, Roald Báscolo; quienes acompañaron la entrega de certificados y felicitaron a los presentes que apostaron a la capacitación continua.
Los cursos fueron dictados de manera presencial por la Municipalidad de Avellaneda, con una duración de 80 horas cada uno.
Capacitación con salida laboral: finalizaron cursos del programa Impulsa en Avellaneda
En el caso del curso de Mecánica de Motores Nafteros y Diésel, la propuesta se desarrolló en conjunto con ATRAANES (Asociación de Talleres Reparadores de Automotores y Afines del Noreste Santafesino).
Medidas
Es importante destacar que Impulsa es una iniciativa liderada por el gabinete productivo de la Provincia de Santa Fe.
Este plan se centra en la sinergia entre el Ministerio de Educación, el Ministerio de Desarrollo Productivo y el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, con el objetivo de coordinar las capacitaciones y la formación profesional de las personas en el ámbito laboral.
Objetivos
Cada capacitación está pensada y diseñada para mejorar las condiciones de empleabilidad, alineándose con las necesidades del sector privado.
Así, se pretende formar a los santafesinos con herramientas que potencien su inserción en el mercado laboral y contribuyan al incremento de la productividad en la provincia de Santa Fe.