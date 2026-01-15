#HOY:

Juan Schiaretti recibió el alta y asumirá como diputado nacional

Tras superar una cirugía cardíaca, el exgobernador cordobés vuelve a la política nacional, sumándose a la Cámara baja en representación de su provincia.

Con su alta médica, el exgobernador de Córdoba se integrará al Congreso, sumando su voz a un interbloque que busca influir en la política nacional. Foto: Archivo / REUTERS / Agustin Marcarian.
Tras un mes y medio de recuperación por un procedimiento quirúrgico derivado de una afección cardíaca, el ex gobernador de Córdoba Juan Schiaretti recibió el alta médica y asumirá la banca de diputado nacional por Provincias Unidas en la próxima sesión de la Cámara baja.

“Este miércoles me otorgaron el alta médica por lo que retomo mi actividad. En el mes de febrero asumiré la banca de diputado nacional para la que fui elegido”, confirmó el ex candidato presidencial a través de su cuenta en la red social X.

En las elecciones del 26 de octubre, Schiaretti encabezó la lista de Provincias Unidas por la provincia de Córdoba, pero a raíz de complicaciones en su estado de salud aún no pudo prestar juramento y asumir en el cargo.

Con su incorporación, Provincias Unidas llegará a 18 integrantes y el interbloque que integra este espacio junto a Encuentro Federal y la Coalición Cívica totalizará 22 miembros.

Schiaretti encabezó la lista de Provincias Unidas en la provincia de Córdoba y el resultado no fue el esperado: quedó en segundo lugar con poco más de 28%, a 15 puntos de distancia de La Libertad Avanza, el ganador de la jornada.

Con esa cosecha, el “cordobesismo” se alzó con tres bancas para el período 2025-2029, que se sumaron a otras tres con mandato hasta el 2027.

