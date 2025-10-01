Senado Nacional

Lewandowski: "Queremos que la Comisión de Industria y Comercio sea la caja de resonancia de la producción argentina"

La Comisión de Industria y Comercio, reunió a representantes de la industria aceitera y de biocombustibles para analizar los desafíos del agregado de valor en origen y debatir mejoras en la Ley de Biocombustibles, buscando fortalecer la producción y exportación argentina.