Este lunes

Dan a conocer el fallo en el emblemático “caso Skanska”

Fue el primer escándalo por supuesta corrupción del kirchnerismo que llegó a los tribunales. Refiere a presuntos sobreprecios y coimas en la adjudicación de una ampliación de gasoductos en 2004. Julio De Vido y José López escucharán la sentencia desde sus lugares de detención.