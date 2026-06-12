El juicio por los gasoductos adjudicados a Odebrecht quedó a un paso del veredicto luego de que el Tribunal Oral Federal N° 2 fijara para el martes 23 de junio la audiencia de últimas palabras de los imputados, tras la cual el Tribunal anunciará ese mismo día el horario en que dará a conocer el veredicto del juicio por la causa.
El juicio por los gasoductos de Odebrecht se acerca a su veredicto final
El Tribunal Oral Federal N° 2 fijó la audiencia de últimas palabras para el 23 de junio. La causa investiga presuntas irregularidades en adjudicaciones de la segunda ampliación de gasoductos.
La causa, que investiga irregularidades en adjudicaciones vinculadas a la segunda ampliación de las obras de TGN y TGS adjudicados a Odebrecht entre 2006 y 2008, nació a partir de investigaciones por sobornos de Skanska y derivó en la pesquisa sobre los gasoductos adjudicados y las responsabilidades por esas adjudicaciones en la administración pública.
La acusación fiscal sostiene que existió direccionamiento hacia Odebrecht y que Julio De Vido habría creado el marco normativo y delegado facultades para confeccionar un procedimiento a medida para la empresa, además de implementar fondos fiduciarios y una reglamentación que favoreció la selección de proveedores por parte del adjudicatario, según el fiscal.
El fiscal Diego Luciani afirmó que hubo “un claro e inadmisible direccionamiento hacia la empresa Odebrecht” y añadió que “se organizó este desvío negocial al amparo de una compleja ingeniería burocrática”, en una causa que señala inversiones estatales superiores a los 2.300 millones de dólares en las obras de ampliación y en los gasoductos.
Los cargos formales
La fiscalía detalló que la normativa y los fondos fiduciarios permitieron ejecutar las ampliaciones y que ese mecanismo produjo un esquema de adjudicaciones con ventajas para Odebrecht, y por eso la acusación por irregularidades analiza si hubo negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública.
En el expediente se describen las decisiones administrativas y la delegación de facultades en la Secretaría de Energía como elementos centrales de la imputación que vincula a De Vido con el direccionamiento de la contratación hacia el adjudicatario Odebrecht en las obras adjudicadas.
Luciani sostuvo que el proceso se desarrolló en el marco de la emergencia económica y energética declarada en el período y que mediante esa ingeniería burocrática se sortearon controles indispensables para una contratación de la magnitud de los gasoductos adjudicados.
Acusaciones y defensas enfrentadas
Los defensores pidieron la absolución de todos los imputados y negaron sobornos, sobreprecios o direccionamiento efectivo en las adjudicaciones, y la defensa de Julio De Vido cuestionó lo que calificó de retórica fiscal estigmatizante y sostuvo que las decisiones se adoptaron dentro del marco normativo vigente.
Las defensas de Daniel Cameron y Cristian Folgar indicaron que no se probaron sobreprecios ni direccionamiento, la defensa de Luis Beuret dijo que actuó según instrucciones para garantizar el abastecimiento y la de Julio Armando Bragulat pidió la absolución por falta de elementos que justifiquen su inclusión en la causa.
La fiscalía pidió cuatro años de prisión para De Vido y Cameron, tres años y seis meses para Folgar y Beuret y la absolución de Bragulat, y el Tribunal deberá decidir ahora si las conductas investigadas configuran delito o si, como sostienen las defensas, se respetaron los procedimientos aplicables.
Tras la audiencia de últimas palabras del 23 de junio, el Tribunal Oral Federal N° 2 anunciará el horario en que dará a conocer el veredicto, una decisión con consecuencias penales e institucionales directas para los imputados y para la interpretación judicial de las adjudicaciones de las obras de ampliación.