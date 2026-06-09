Leonardo Fariña declaró en la causa Cuadernos que Lázaro Báez fue excluido del reparto de obra pública que, según la acusación, se coordinaba en "La Camarita". El testimonio del exasesor financiero del empresario patagónico ante el Tribunal Oral Federal 7 se extendió por más de cuatro horas y formó parte del juicio donde Cristina Kirchner es la principal acusada.
Leonardo Fariña describió en la causa Cuadernos el mecanismo de adjudicación de obras
El exasesor financiero sostuvo en el juicio oral que el empresario santacruceño quedó marginado del sistema de reparto durante el kirchnerismo y cuestionó la situación financiera de Austral Construcciones.
El exasesor relató que el sistema de adjudicaciones estaba predeterminado y que agrupaba empresas para decidir quién ganaba una obra y quién no, aludió a un mecanismo de reparto en la causa y afirmó que, en ese esquema, Báez fue marginado. Fariña sostuvo que Austral Construcciones, la firma del empresario, no integraba el circuito habitual de adjudicaciones pese a ser beneficiaria en Santa Cruz.
Fariña aportó además que su ingreso a la causa Cuadernos ocurrió en 2018 cuando se presentó ante la fiscalía de Carlos Stornelli y sumó declaraciones previas de la causa Ruta del Dinero K como parte de su testimonio.
Detalle sobre la exclusión
El testigo señaló que Lázaro Báez fue un marginado del reparto y atribuyó esa exclusión a un mandato de Néstor Kirchner, según declaró Fariña en el juicio por la causa Cuadernos.
Fariña indicó que, aunque Austral era el principal beneficiario en Santa Cruz durante el kirchnerismo, no logró expandir su influencia más allá de esa provincia y sectores como Chubut y Chaco.
El exasesor vinculó esa situación con decisiones internas del sistema de adjudicaciones y mencionó la existencia de reuniones informales llamadas "La Camarita" donde, dijo, se coordinaba la distribución de obra.
Además, en su declaración, el excontador financiero criticó la situación patrimonial de Austral y dijo que la empresa tenía números antieconómicos, que se extraían ingresos del giro y que los anticipos no se aplicaban a la obra pública sino a cubrir déficits anteriores.
Detalló Fariña que se creó un fideicomiso y que se proyectaban en el "cash flow" obras que aún no existían, y advirtió sobre prácticas vinculadas a la corrupción en la obra pública.
Vínculos con la Ruta del Dinero K
Según el relato del exasesor, su llegada a Austral incluyó un análisis financiero que mostró ratios problemáticos y llevó a propuestas de corrección como un fideicomiso para remendar los números.
Fariña contó que parte de su aporte a la causa Cuadernos se basó en conversaciones con su exdefensor en la Ruta del Dinero K, Franco Bindi, y que esa información mencionaba funcionarios encargados de cobrar retornos.
En el juicio, el testimonio cruzó con hechos ya juzgados en Vialidad y en la denominada "Ruta del Dinero K", y el excontador explicó que esos cruces formaron parte de su denuncia ante la fiscalía.
El testimonio de Fariña en la causa Cuadernos amplió la acusación sobre la adjudicación de obra pública y dejó a la vista vínculos procesales con otros expedientes pendientes de resolución en el sistema judicial.