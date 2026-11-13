Ante la política nacional

El socialismo se planta en Santa Fe y reafirma su fuerza territorial al servicio de la gente

Intendentes, presidentes comunales, concejales y legisladores participaron del Foro de Autoridades Locales que tuvo lugar en Rosario, donde Carlos Pighin (Alvear) fue elegido como nuevo coordinador. Más de 30 localidades están conducidos por la fuerza. Participaron Joaquín Blanco, Clara García, Varinia Drisun, Paco Garibaldi, Mónica Fein, Antonio Bonfatti y más de 100 referentes.