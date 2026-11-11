El ex gobernador de Santa Fe y diputado provincial socialista Antonio Bonfatti (PS-Unidos) marcó diferencias de fondo entre el gobierno de Maximiliano Pullaro y el de Javier Milei. En declaraciones a la prensa en la ciudad de Rosario, se refirió también a las propuestas de acercamiento entre Unidos y La Libertad Avanza y al escenario político de cara a 2027.
Bonfatti tomó distancia de Milei y marcó las diferencias de Unidos con el modelo nacional
El referente socialista contrastó la inversión en obra pública y salud de la provincia frente al ajuste nacional, y descartó un acuerdo electoral con La Libertad Avanza.
"¿Qué tiene que ver el gobierno de Pullaro, que está haciendo obra pública, con un gobierno que no hace un metro de obra pública? ¿Qué tiene que ver el gobierno de Pullaro, que inaugura centros de atención primaria de salud y hospitales, con alguien que elimina los medicamentos del plan Remediar?", se preguntó Bonfatti. En ese sentido, recordó que de los más de cien medicamentos que ese programa nacional distribuía a las provincias, hoy quedan solamente seis.
Según explicó, el contraste también se expresa en materia educativa, frente al abandono de las universidades, la ciencia y la tecnología por parte del Gobierno nacional. "No tenemos nada que ver, es la antípoda de lo que está ocurriendo en Santa Fe", resumió. Además, destacó que el gobierno santafesino "está planteando permanentemente el apoyo a la producción", en un contexto nacional marcado por el cierre de empresas y el aumento de la desocupación.
Un programa de gobierno, no un frente para ganar una elección
Bonfatti calificó como "voces sueltas" las propuestas de acercamiento entre Unidos y La Libertad Avanza y dijo: "Un frente para ganar una elección no sirve absolutamente para nada, y ya lo vivimos con la Alianza", en referencia a la experiencia nacional que llevó a Fernando de la Rúa a la Presidencia.
En contraposición, planteó cuál debería ser el camino: "Otra cosa es tener un programa de gobierno en donde aquellos que coincidan con un proyecto, que no tiene por qué ser el 100%, puede ser el 90 o el 80%, pero que una provincia avance, una ciudad avance y no retroceda. Ahí sí nos van a encontrar a los socialistas construyendo".
El ex mandatario recordó la experiencia del Frente Progresista, que el Partido Socialista impulsó junto a la Unión Cívica Radical y el Partido Demócrata Progresista, entre otras fuerzas políticas, y al que luego se fueron sumando nuevos espacios hasta llegar a los 12 partidos que hoy integran Unidos para Cambiar Santa Fe. "Vamos a poner un proyecto arriba de la mesa y vamos a ver qué es lo que defendemos, y si ahí coincidimos o no coincidimos", señaló.
En esa línea, advirtió que, una vez que ese programa esté planteado, quedarán expuestas "serias diferencias" que harán imposible que determinados actores políticos formen parte de Unidos.
Santa Fe y Rosario, un lugar de excepción
Al ser consultado sobre el escenario político de cara a las elecciones del próximo año en Rosario y en la provincia, Bonfatti destacó el presente de ambas gestiones: "Creo que estamos en un lugar de excepción dentro de la República Argentina".
En relación con Rosario, señaló que la ciudad "está cambiando, con obras por todos lados, con un intendente que está presente —en referencia a Pablo Javkin—, que va a los barrios, que articula con la sociedad civil", y donde "hay participación de la gente". También puso en valor el conjunto de las acciones que lleva adelante el gobierno provincial en la ciudad.
En ese marco, aseguró que el socialismo "va a seguir la misma senda de construcción, como lo hemos hecho toda la vida, con propuestas" para cada área de gestión, ya sea municipal, provincial o nacional.
El mensaje del Papa León XIV: "lo que la enorme mayoría de los argentinos pensamos"
Bonfatti también se refirió a la visita de León XIV a la Argentina y al mensaje que transmitió el Pontífice. "La llegada del Papa como líder mundial nos toca a todos, absolutamente a todos", afirmó, y consideró que sus palabras expresan lo que desea la enorme mayoría de los argentinos: "Escuchar, dialogar, no agredirnos".
Consultado sobre la definición del Papa de que la economía debe estar al servicio de las personas y no al revés, y sobre las interpretaciones que la consideraron un cuestionamiento al modelo de Milei, Bonfatti respondió: "En realidad, esa es la posición de la Iglesia de toda la vida".
En ese sentido, planteó: "¿Es un ataque a la gestión de Milei, o es que Milei no está siguiendo esa prédica de la Iglesia tan elemental y tan antigua? Esa es la doctrina social de la Iglesia", recordó.
El diputado también hizo referencia a la importancia de poner en el centro de las políticas públicas a la universidad, la ciencia, las personas con discapacidad y los adultos mayores, "cuestiones tan elementales de la vida de una sociedad". Por eso, consideró que las palabras del Papa vienen a respaldar "lo que la enorme mayoría de los argentinos pensamos".-