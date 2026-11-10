Mediante decreto Nro. 2.395 del pasado sábado 7 de noviembre, el Poder Ejecutivo provincial declaró de "interés provincial" la visita del Papa León XIV a la Argentina. El texto lleva las firmas del gobernador Maximiliano Pullaro y del ministro de Gobierno, Fabián Bastía.
El Poder Ejecutivo de Santa Fe declaró "de interés provincial" la visita del Papa
El texto repara en que se trata de la primera visita de un Pontífice al país después de 39 años. Define al acontecimiento como "de especial trascendencia espiritual, institucional, cultural y social para el pueblo argentino".
En los considerandos, se alude al "Viaje Apostólico a la República Argentina entre los días 8 y 11 de noviembre de 2026, en el marco de una gira que comprende también a la República Oriental del Uruguay y a la República del Perú".
Se acota que el periplo "incluirá la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las ciudades de Córdoba y de Luján"; y se enfatiza que la citada "será la primera visita de un Sumo Pontífice a la República Argentina país en treinta y nueve (39) años, desde el viaje apostólico de San Juan Pablo II en abril de 1987".
Añade el decreto que se trata de "la primera visita del sucesor del Papa Francisco, primer Pontífice argentino y latinoamericano de la historia, a su tierra natal".
Trascendente
El decreto sostiene que "la visita constituye un acontecimiento de especial trascendencia espiritual, institucional, cultural y social para el pueblo argentino y, en particular, para los numerosos fieles y comunidades de la Provincia de Santa Fe".
Y agrega que "el mensaje del Santo Padre, centrado en los valores de la paz, la fraternidad, el diálogo y la atención a los más vulnerables, trasciende el ámbito confesional e interpela al conjunto de la sociedad".
Asimismo, se consigna que "la cercanía de la ciudad de Córdoba, una de las sedes de la visita, facilitará la participación de fieles, parroquias e instituciones santafesinas en las celebraciones previstas".
"El Estado provincial – continúa el texto- reconoce el aporte que la Iglesia Católica realiza a la vida comunitaria de la Provincia a través de sus instituciones educativas, sanitarias y de asistencia social".
Por todo lo expuesto, el Ejecutivo considera "oportuno declarar de interés provincial la referida visita".