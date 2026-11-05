"Es un marco regulatorio que sirve para acompañar a las familias", destacó la diputada justicialista de la provincia de Santa Fe, Sonia Martorano, al fundamentar en el recinto la aprobación de un texto acerca de la concientización sobre el uso de pantallas en niños, niñas y adolescentes.
Marco legal para fomentar el uso responsable de tecnologías digitales en Santa Fe
En comisiones se discutieron cinco proyectos hasta llegar a un texto consensuado que fue votado por unanimidad.
El artículo inicial del texto votado por unanimidad y girado en revisión al Senado de Santa Fe "establece un marco regulatorio para fomentar el uso responsable de las tecnologías digitales, informar, promover acciones de concientización para la prevención de los riesgos y abordar su uso problemático mediante la detección temprana, derivación y tratamiento de las personas afectadas".
En el expediente se conjuraron el proyecto de Martorano más otros que sobre la temática ingresaron Astrid Hummel (Pro), Alicia Azanza (Somos Vida) y Natalia Armas Belavi (Vida y Familia).
"Es mucha la evidencia que demuestra que el uso compulsivo de las tecnologías afecta a los chicos en su salud física, mental y emocional. Estamos ante una crisis grave y evidente y celebro que al fin esta legislatura esté dando respuesta a ello", manifestó Armas Belavi quien recordó que dos años atrás ingresó un primer proyecto sobre la temática.
El tema pasó por cuatro comisiones de la Cámara donde se acercaron las propuestas de cada uno de los proyectos y se fue puliendo la redacción final.
"La interpretación y aplicación de la presente (ley) se rige por el derecho a la salud y por los principios de prevención y promoción de la salud, bienestar, respeto por la evidencia científica, accesibilidad, inclusión, corresponsabilidad y abordaje integral e interdisciplinario", dicen los principios rectores de la iniciativa.
Agrega que "las acciones destinadas a niñas, niños y adolescentes deben contemplar especialmente la protección integral de sus derechos, su interés superior y el principio de autonomía progresiva".
El proyecto deja en manos del Poder Ejecutivo definir qué área llevará adelante la aplicación del programa y "de desarrollar acciones articuladas en los distintos ámbitos de construcción de dichas políticas, destinadas a la prevención y al abordaje integral, favoreciendo la corresponsabilidad entre los actores intervinientes, evitando la superposición de esfuerzos y optimizando los recursos".
Armas Belavi destacó que "hoy los chicos son nativos digitales y la tecnología se convirtió en una herramienta cotidiana de aprendizaje, comunicación y entretenimiento. Pero frente a esto, existe una adicción creciente y un debate profundo sobre el impacto que tienen las pantallas en el neurodesarrollo, el bienestar psicoafectivo y la salud física en etapas críticas del crecimiento. Como sociedad tenemos una percepción distorsionada de este problema: a ningún hijo le daríamos un cigarrillo o alcohol para probar, pero les entregamos celulares y tablets sin filtro para que se distraigan. Es momento de asumir que se trata de un tema clave de salud pública y salud mental", disparó en el recinto.
El proyecto habla sobre la concientización sobre el tema, de la promoción del bienestar digital y detalla los contenidos mínimos que deberán tener las campañas oficiales.
Más adelante, el texto votado determina que la autoridad de aplicación deberá promover la producción, sistematización y actualización periódica de información sobre el uso de tecnologías digitales, los factores asociados a su uso problemático y las demandas de atención relacionadas con las problemáticas comprendidas en la presente, sugiriendo articular acciones con universidades, organismos científicos y técnicos, colegios profesionales, y organizaciones de la sociedad civil.
Martorano remarcó que el uso excesivo de pantallas es una problemática creciente que afecta diversas áreas del desarrollo de los menores. "Dada la gravedad de esta problemática y la evidencia científica disponible, es imperativo establecer un marco normativo que regule el uso de pantallas en la infancia y la adolescencia".
La ex ministra de Salud recordó que según La Sociedad Argentina de Pediatría, en la primera infancia (O a 2 años), la exposición a dispositivos electrónicos interfiere con la maduración del sistema nervioso central y con la adquisición de habilidades esenciales como el lenguaje, la motricidad, la atención y la interacción social.
Objetivos
Al hablar en el recinto, Armas Belavi detalló el alcance de la ley, que se estructura sobre tres objetivos centrales: establecer un marco regulatorio para fomentar el uso responsable de las tecnologías digitales, promover acciones de concientización para la prevención de riesgos y abordar su uso problemático mediante la detección temprana.
Conectividad turística vial
La Cámara de Diputados votó, por unanimidad, y giró al Senado el proyecto de ley que instituye al 22 de mayo de cada año como el día provincial de la conectividad turística vial en conmemoración de la inauguración, en 2003, del puente Rosario/Victoria.
La iniciativa es de la radical Silvana Di Stefano quien marcó la importancia estratégica del puente en el corredor bioceánico de Sudamérica, siendo la vía más corta entre el puerto de Valparaíso en Chile y el puerto brasileño de Santos.
Acotó que "la conectividad vial es fundamental para que los turistas puedan desplazarse por las distintas regiones del país. Obras de infraestructura, como la conexión vial Rosario - Victoria, son cruciales para el desarrollo social y económico de nuestra provincia".