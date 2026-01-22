#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Unión
Colón
Ya tiene reemplazante

Renunció Luis Pierrini, el secretario de Transporte de la Nación

Asumirá en su lugar el arquitecto Fernando Herrmann, quien cuenta con una sólida trayectoria profesional vinculada al desarrollo de obras de infraestructura y a la gestión del sector.

Pierrini presentó este miércoles su renuncia al cargo por motivos personales.Pierrini presentó este miércoles su renuncia al cargo por motivos personales.
Seguinos en
Por: 

El secretario de Transporte de la Nación, Luis Pierrini, presentó este miércoles su renuncia al cargo por motivos personales.

El ministro de Economía, Luis Caputo, agradeció el compromiso y la labor desarrollada por Pierrini durante su gestión al frente de la Secretaría.

Luis Caputo encabezará la apertura de la 31ª Conferencia Industrial en Parque Norte. Foto: ArchivoEl ministro de Economía, Luis Caputo.

En su reemplazo, asumirá como nuevo secretario de Transporte el arquitecto Fernando Herrmann, quien cuenta con una sólida trayectoria profesional vinculada al desarrollo de obras de infraestructura y a la gestión del sector.

Quién es Fernando Herrmann

Herrmann es arquitecto, egresado de la Universidad de Belgrano, con orientación en sistemas constructivos especiales, y posee un Executive Master en Administración de Empresas (EMBA) del Instituto de Altos Estudios Empresariales (IAE).

Asimismo, a lo largo de su carrera se desempeñó como docente en diversas instituciones académicas, entre ellas la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU), el Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo (CPAU), la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) y la Federación Argentina de Universidades Privadas (FAUP).

Seguinos en
Sobre el Autor
Por: 

#TEMAS:
Luis Caputo

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro