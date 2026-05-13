El Gobierno nacional oficializó este miércoles una modificación en el programa Tribuna Segura que impedirá el ingreso a estadios de fútbol a personas registradas como deudores alimentarios morosos.
Programa Tribuna Segura: los deudores alimentarios no podrán entrar a las canchas
El Gobierno nacional amplió los alcances del sistema de control en eventos deportivos e incorporó a personas registradas como deudores alimentarios morosos. La medida fue oficializada este miércoles y alcanzará a unas 13.000 personas en todo el país.
La decisión fue anunciada por el Ministerio de Seguridad Nacional y forma parte de un convenio firmado con la Ciudad de Buenos Aires para ampliar los criterios de admisión en espectáculos deportivos.
La medida quedó formalizada mediante una resolución publicada en el Boletín Oficial y se aplicará en los controles de acceso que se realizan en las canchas de fútbol de todo el país. Según se informó, el sistema incorporará los registros públicos de alimentantes morosos existentes en distintas jurisdicciones argentinas.
Cómo funcionará la nueva restricción
El programa Tribuna Segura fue creado para controlar el ingreso a eventos deportivos y detectar personas con restricciones judiciales, antecedentes de violencia o pedidos de captura. Con la nueva disposición, también podrán quedar excluidas aquellas personas que figuren en registros oficiales de deudores alimentarios.
La ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, anunció la medida a través de redes sociales y sostuvo que “el que no cumple con sus hijos, afuera de las canchas”. Además, señaló que el objetivo es reforzar los controles y ampliar las herramientas de prevención en espectáculos deportivos.
El convenio fue firmado entre el Gobierno nacional y la administración porteña. También participaron el ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Giménez, y el ministro de Justicia porteño, Gabino Tapia.
Según la información oficial, unas 13.000 personas serían incorporadas al sistema de control a partir de esta medida. Los registros alcanzados incluyen no solo el padrón de la Ciudad de Buenos Aires, sino también bases de datos provinciales de distritos como Chaco, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Salta, San Luis, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán.
La resolución establece que la restricción podrá aplicarse cuando exista una inscripción vigente en un Registro Público de Alimentantes Morosos o mecanismos equivalentes contemplados por las legislaciones locales.
El alcance del programa Tribuna Segura
Tribuna Segura es un sistema de control implementado en Argentina para supervisar el acceso a espectáculos futbolísticos y detectar personas con restricciones de concurrencia. El mecanismo funciona mediante la verificación de datos personales en los ingresos a los estadios y se utiliza desde hace varios años en torneos locales e internacionales.
Hasta ahora, el programa estaba enfocado principalmente en personas vinculadas a hechos de violencia en el fútbol, con pedidos de captura o sanciones judiciales. Con esta ampliación, el Gobierno incorporó criterios relacionados con el incumplimiento de obligaciones alimentarias.
Desde el Ministerio de Seguridad señalaron que la iniciativa busca consolidar “un enfoque integral” en los controles de acceso y sumar herramientas que promuevan el cumplimiento de responsabilidades legales.
La incorporación de los registros de deudores alimentarios también se vincula con proyectos y debates que desde hace tiempo impulsan restricciones similares en distintos ámbitos públicos y privados, como espectáculos masivos, casinos o trámites oficiales.
En varias provincias argentinas existen normativas que limitan determinados derechos administrativos a quienes mantienen incumplimientos vinculados a cuotas alimentarias.
La nueva disposición generó repercusiones en distintos sectores vinculados al derecho de familia y la seguridad deportiva. Mientras algunos respaldaron la utilización de herramientas de presión para incentivar el cumplimiento de las obligaciones alimentarias, otros plantearon interrogantes sobre el alcance jurídico de este tipo de restricciones administrativas.
Por el momento, el Gobierno nacional no precisó cuándo comenzará a aplicarse efectivamente el nuevo sistema en todos los estadios del país, aunque desde el Ministerio de Seguridad indicaron que el intercambio de información entre Nación y las distintas jurisdicciones ya comenzó a implementarse.