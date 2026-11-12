#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
Corrupción en la obra pública

Vialidad II: condenaron a Martín Báez y otros cinco acusados en un juicio abreviado

El Tribunal Oral Federal N° 2 impuso este jueves penas de hasta siete años y nueve meses de prisión. Los involucrados admitieron su culpabilidad y se ordenó un decomiso.

Martín Antonio Báez fue uno de los seis condenados en el segundo tramo de la causa Vialidad.Martín Antonio Báez fue uno de los seis condenados en el segundo tramo de la causa Vialidad.
+ Agregar El Litoral en
Por: 

El Tribunal Oral Federal N° 2 condenó este jueves a Martín Antonio Báez, hijo del empresario Lázaro Báez, y a otros cinco acusados en la causa Vialidad II. Las penas van de dos años y seis meses a siete años y nueve meses de prisión.

Además de Báez, fueron condenados Julio Enrique Mendoza, Carlos Joaquín Alonso, Jorge Eduardo Gregorutti, Sergio Hernán Passacantando y Fernando Javier Butti. La resolución corresponde al segundo tramo del expediente por corrupción en la obra pública en el que fue sentenciada Cristina Kirchner.

Martín Antonio Báez fue uno de los seis condenados en el segundo tramo de la causa Vialidad.Martín Antonio Báez fue uno de los seis condenados en el segundo tramo de la causa Vialidad.

La acusación contra Martín Báez

En el requerimiento de elevación a juicio, la fiscalía había acusado a Martín Báez como partícipe necesario de defraudación por administración fraudulenta agravada en perjuicio de la administración pública.

Le atribuyó haber contribuido, desde sus funciones en Austral Construcciones, Kank y Costilla y Loscalzo y Del Curto, a las irregularidades en la adjudicación, ejecución y pago de obras viales en Santa Cruz. Para la acusación, su intervención permitió sostener las maniobras que perjudicaron al Estado.

Martín Antonio Báez fue uno de los seis condenados en el segundo tramo de la causa Vialidad.Martín Antonio Báez fue uno de los seis condenados en el segundo tramo de la causa Vialidad.

El decomiso y el acuerdo

El fallo fue adoptado por el juez Andrés Fabián Basso, quien también dispuso el decomiso de bienes por $684.990.350.139,86. La resolución establece que esa suma deberá actualizarse al momento de su ejecución.

La sentencia se dictó mediante un juicio abreviado acordado entre los fiscales, las defensas y la querella de la Unidad de Información Financiera (UIF). En ese marco, los seis acusados admitieron su culpabilidad por los hechos investigados.

+ Agregar El Litoral en
Sobre el Autor

#TEMAS:
Cristina Kirchner
Lázaro Báez
Juicio a Cristina Fernández
Causa Vialidad

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro