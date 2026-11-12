El Tribunal Oral Federal N° 2 condenó este jueves a Martín Antonio Báez, hijo del empresario Lázaro Báez, y a otros cinco acusados en la causa Vialidad II. Las penas van de dos años y seis meses a siete años y nueve meses de prisión.
Vialidad II: condenaron a Martín Báez y otros cinco acusados en un juicio abreviado
El Tribunal Oral Federal N° 2 impuso este jueves penas de hasta siete años y nueve meses de prisión. Los involucrados admitieron su culpabilidad y se ordenó un decomiso.
Además de Báez, fueron condenados Julio Enrique Mendoza, Carlos Joaquín Alonso, Jorge Eduardo Gregorutti, Sergio Hernán Passacantando y Fernando Javier Butti. La resolución corresponde al segundo tramo del expediente por corrupción en la obra pública en el que fue sentenciada Cristina Kirchner.
La acusación contra Martín Báez
En el requerimiento de elevación a juicio, la fiscalía había acusado a Martín Báez como partícipe necesario de defraudación por administración fraudulenta agravada en perjuicio de la administración pública.
Le atribuyó haber contribuido, desde sus funciones en Austral Construcciones, Kank y Costilla y Loscalzo y Del Curto, a las irregularidades en la adjudicación, ejecución y pago de obras viales en Santa Cruz. Para la acusación, su intervención permitió sostener las maniobras que perjudicaron al Estado.
El decomiso y el acuerdo
El fallo fue adoptado por el juez Andrés Fabián Basso, quien también dispuso el decomiso de bienes por $684.990.350.139,86. La resolución establece que esa suma deberá actualizarse al momento de su ejecución.
La sentencia se dictó mediante un juicio abreviado acordado entre los fiscales, las defensas y la querella de la Unidad de Información Financiera (UIF). En ese marco, los seis acusados admitieron su culpabilidad por los hechos investigados.