En vivo: Senado sesiona por el veto a las ATN

El Honorable Senado de la Nación Argentina sesiona este jueves desde las 11 horas respecto a la ley que establece la distribución automática de fondos a las provincias.
La cámara alta debate y vota sobre la ley que establece la distribución automática de fondos a las provincias. La oposición necesita dos tercios para enviar el rechazo a Diputados.
El veto de Javier Milei a los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) necesita de dos tercios de los votos para ser rechazado e ir a Diputados tras el pedido de la oposición.
Después del "7 a 0" que asestó el Senado nacional al gobierno de Javier Milei el 22 de agosto, cuando convirtió en ley el financiamiento universitario y la emergencia en salud pediátrica, además de rechazar los decretos sobre el INTA, INTI, Vialidad, el Banco de Datos Genéticos e institutos culturales, se espera otro revés para el oficialismo este jueves.
Para las 11 está convocada la sesión ordinaria de la Cámara alta en la que figura, como primer tema, el rechazo al veto presidencial a la ley de Aportes del Tesoro Nacional (ATN), uno de los proyectos impulsados por los 23 gobernadores y el jefe de Gobierno de CABA, es decir, por la totalidad de los representantes territoriales.
La ley obtuvo media sanción por amplia mayoría en el Senado el 10 de julio, salió aprobada de Diputados el 20 de agosto, y el gobierno nacional publicó el veto total el 12 de septiembre, luego de anticipar una convocatoria a una mesa federal con gobernadores "afines" de cara a la etapa que se abrió tras la derrota electoral en las legislativas bonaerenses del 7 de septiembre.
